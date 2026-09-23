El trámite para solicitar la pensión mínima comienza ante las Entidades Administradoras de Fondos (EAF) o AFP.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Omar Manrique
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En el marco de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que incorpora un pilar semicontributivo para ampliar la protección de los afiliados que no logren acumular los recursos suficientes para financiar una pensión, un reglamento publicado recientemente por la ONP establece cómo será el acceso a la pensión mínima.

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