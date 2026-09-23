El apetito por adquisiciones de Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, no se detiene. Tras recibir la autorización del Indecopi para comprar el Parque Logístico Lima Sur de Logistic Properties of the Americas (LPA), la empresa vuelve al mercado de capitales en busca de recursos para continuar ampliando su portafolio. ¿A dónde apunta ahora?

En detalle, Fibra Prime inició una nueva oferta pública de Certificados de Participación por aproximadamente US$ 69.3 millones , recursos que le permitirán continuar con su estrategia de crecimiento, incluyendo la incorporación de nuevos activos inmobiliarios y una mayor diversificación de su portafolio, que actualmente supera los US$ 440 millones.

Los nuevos certificados se ofrecen a US$ 6.65 por unidad, frente a los US$ 7.05 del precio de cierre registrado a finales de agosto. Esto representa una diferencia aproximada de 5.7% respecto de dicha referencia de mercado.

La empresa busca recursos para incorporar nuevos activos y continuar ampliando su portafolio inmobiliario. Foto: Fibra Prime

¿A quiénes apunta?

La colocación está dirigida tanto a inversionistas individuales como institucionales y podrá canalizarse a través de las sociedades agentes de bolsa (SAB) locales. La oferta no establece un monto mínimo de inversión, aunque cada intermediario podrá determinar sus propias condiciones operativas.

La nueva emisión llega mientras Fibra Prime busca seguir ganando escala en el negocio inmobiliario. Su modelo se basa en la generación de rentas a partir de un portafolio diversificado de activos, acompañado de distribuciones mensuales en dólares a sus inversionistas.

Tomando como referencia las distribuciones históricas y el precio de colocación, el rendimiento por distribuciones se ubica actualmente por encima del 8% anual, según la información proporcionada por la empresa. No obstante, las distribuciones futuras son variables y no están garantizadas.

“Esta oferta busca seguir democratizando el acceso a la inversión inmobiliaria. Hoy un inversionista puede participar de un portafolio diversificado de activos que generan rentas, a través de un instrumento listado en bolsa y con distribuciones mensuales”, señaló Jorge Ramos, director de Mercado de Capitales y Relación con Inversionistas.

Con esta operación, Fibra Prime busca contar con mayor capacidad para incorporar nuevos inmuebles a su portafolio, luego de concretar la operación por el Parque Logístico Lima Sur. Los recursos también permitirán fortalecer la diversificación y escala de sus activos inmobiliarios.

La oferta pública permanecerá abierta hasta el 15 de octubre de 2026 y los certificados podrán ser adquiridos a través de las SAB habilitadas.