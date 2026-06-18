Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, adquirirá el 100% de Parque Logístico Lima Sur (PLS), ubicado en Lurín, por un valor total de US$145 millones, en una de las mayores operaciones recientes en el segmento inmobiliario logístico peruano. La transacción fue anunciada por Logistic Properties of the Americas (LPA), empresa que desarrolló y operó el activo, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.

Según informó la compañía, la venta generará ingresos netos por aproximadamente US$85 millones para LPA, luego del pago de deuda y antes de impuestos. Los recursos serán destinados a fortalecer su posición financiera y acelerar sus planes de crecimiento en México.

PLS cuenta con alrededor de 1.3 millones de pies cuadrados de infraestructura logística moderna y registró ingresos operativos netos (NOI) por US$10.3 millones en los últimos 12 meses al 31 de marzo de 2026. Para LPA, la operación representa la culminación de un ciclo completo de creación de valor, desde la adquisición del terreno y el desarrollo del activo hasta su estabilización y posterior monetización.

LEA TAMBIÉN: Fibra Prime adquiere dos edificios en el Centro Histórico de Lima

“Esta transacción inaugural confirma claramente la capacidad de nuestra plataforma regional para crear y materializar valor en toda la cadena de valor inmobiliaria”, señaló Esteban Saldarriaga, CEO de LPA.

Agregó que la venta impulsa a la compañía hacia un modelo con menor intensidad de activos y le permitirá reasignar capital hacia oportunidades de mayor rentabilidad en México.

LPA mantendrá operación del activo

Pese al cambio de propiedad del Parque Logístico Lima Sur (PLS), LPA continuará vinculada al complejo. La empresa seguirá operando PLS en representación de Fibra Prime, encargándose de la gestión de inquilinos, prestación de servicios y operación diaria del complejo, a cambio de ingresos por administración.

Asimismo, la firma mantendrá su presencia en el mercado peruano a través de Parque Logístico Callao (PLC), ubicado cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y del Puerto del Callao, considerado uno de sus principales activos en el país.

Parque Logístico Callao continuará siendo uno de los activos estratégicos de LPA en Perú tras la venta de PLS a Fibra Prime. (Foto: difusión).

Desde Fibra Prime, destacaron que la adquisición responde a su estrategia de largo plazo en el segmento logístico. “PLS es el activo inmobiliario logístico insignia en Perú y se ajusta perfectamente a nuestros planes de inversión a largo plazo”, afirmó Ignacio Mariátegui, CEO de la compañía.

Agregó que la operación refleja su confianza en el mercado logístico limeño, caracterizado por una oferta todavía limitada frente a la demanda existente.

La alianza también abre la puerta a futuras colaboraciones entre ambas empresas. LPA señaló que continuará evaluando esquemas similares en otros mercados de la región como parte de su estrategia de rotación de activos y reinversión en proyectos con mayores retornos potenciales.

LEA TAMBIÉN: Fibra Prime adquiere 5 edificios de oficinas en Centro de Lima