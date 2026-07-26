Jorge Ramos, director de Mercado y Relación con Inversionistas de la firma, comentó que el nuevo activo adquirido no solo genera ingresos inmediatos al encontrarse totalmente alquilado, sino que también está alineado con el crecimiento del comercio electrónico y la mayor demanda por infraestructura logística.

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“Es un activo de crecimiento porque no solo apuesta por la renta que genera hoy, sino por el desarrollo futuro de la economía logística y del e-commerce”, señaló a Gestión.

Con esta operación, el portafolio administrado por Fibra Prime alcanzó los US$ 450 millones y la empresa espera cerrar el año con alrededor de US$ 500 millones en activos , siempre que surjan nuevas oportunidades de inversión. En ese sentido, afirmó que el objetivo es seguir diversificando el portafolio con activos vinculados al crecimiento económico del país.

¿Qué viene tras esta compra? Al respecto, el ejecutivo comentó que la firma mantiene una búsqueda permanente de oportunidades y que, gracias a la mayor escala alcanzada, ya puede evaluar adquisiciones de mayor tamaño tanto en Lima como en otras regiones. “Hoy somos uno de los pocos vehículos en el Perú con capacidad para adquirir activos de esta magnitud”, sostuvo.

Así, entre los planes para la segunda mitad del año, el ejecutivo adelantó que la empresa evalúa oportunidades de inversión fuera de Lima. Prueba de ello que es recientemente, representantes de Fibra Prime visitaron Arequipa, donde inspeccionaron inmuebles logísticos y centros comerciales, aunque todavía no existe ninguna operación cerrada .

“Estamos evaluando más inmuebles logísticos y también activos en ciudades del interior del país para seguir diversificando nuestro portafolio”, indicó. La compañía, agregó, continuará priorizando inversiones que permitan incrementar el valor para sus inversionistas y aprovechar el dinamismo que observa en el mercado inmobiliario y en la economía peruana.

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Fibra Prime evalúa ampliar su presencia fuera de Lima y analiza oportunidades de inversión en ciudades como Arequipa, donde recientemente realizó visitas a inmuebles logísticos y centros comerciales, aunque aún no se ha concretado ninguna operación. Foto: Monte Azul

¿Cómo avanza la frecuencia de cotización de Fibra Prime en la BVL?

Otro de los hitos alcanzados por Fibra Prime en el primer semestre fue lograr una frecuencia de cotización del 100% en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), lo que significa que su certificado registró operaciones todos los días hábiles del periodo. “Solo hay 15 valores en la Bolsa de Lima que tienen ese récord de 100% de frecuencia de cotización”, destacó Ramos.

Este desempeño permitió que el certificado de Fibra Prime sea incorporado a la lista de valores aceptados como garantía para acceder a financiamiento mediante operaciones de reporte, lo que amplía las alternativas de liquidez para sus inversionistas sin necesidad de desprenderse de sus participaciones.

Asimismo, señaló que la mayor liquidez también ha contribuido a que el certificado refleje con mayor precisión su valor de mercado. En lo que va del año, indicó, el instrumento acumula una valorización de 8% en dólares y la firma mantiene la proyección de distribuir entre US$ 0.55 y US$ 0.60 por certificado durante 2026 mediante dividendos mensuales.

"La mayor frecuencia de negociación hace que el certificado cotice más cerca de su valor real“, proyectó.

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