El Parque Logístico Lima Sur, ubicado en Lurín, se incorpora al portafolio de Fibra Prime en una de las mayores operaciones del mercado inmobiliario logístico peruano de los últimos años. (Foto: LLP)
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Karen Guardia Quispe
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El apetito de Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, por seguir ampliando su portafolio inmobiliario —especialmente en el segmento logístico— se mantiene vigente tras la reciente compra del Parque Logístico Lima Sur (PLS), ubicado en Lurín, por US$ 145 millones, una de las mayores operaciones registradas en los últimos años en el mercado inmobiliario logístico peruano. ¿Se viene nuevas adquisiciones logísticas?

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