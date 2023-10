Durante el segundo trimestre 2023, Fibra Prime, primer fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes raíces en Perú, registró ingresos por US$ 1.93 millones en rentas de alquiler y US$ 4.02 millones en ingresos en el acumulado a junio. Además, para el cierre de este segundo trimestre, acumula un ingreso operativo neto (NOI) de US$ 3.57 millones, el cual representa un margen de 89%.

Para Ignacio Mariátegui, CEO de Fibra Prime, pese a la coyuntura sociopolítica del país y los cambios en el mercado, la compañía ha seguido repartiendo dividendos y registrando resultados positivos. Además, adelantó que producto a las medidas tomadas en el presente año, se van a recuperar US$ 1.2 millones de rentas de alquiler para el ejercicio 2024. “Para este 2023, esperamos generar US$ 7.90 millones en rentas de alquiler, y para el 2024, bajo un escenario de alta certeza, se espera un crecimiento de 17% en rentas anuales (US$ 9.3 millones). Estamos siguiendo una estrategia sólida, que proyectamos para el próximo año se logre materializar, estabilizando las rentas del portafolio. Para el 2025, podría mejorar esa cifra a US$ 9.5 millones o incluso un poco más en caso generemos ‘upsides’ en la oferta”, aseguró. Mariátegui destacó que la estabilización de las rentas permite un crecimiento en margen operativo de 23%, lo cual aumentaría la rentabilidad en 30%. “La recuperación constante del sector, representa la resiliencia del mismo, sobre todo en activos de tipo logístico, comerciales y digitales”, apuntó. Fibra Prime realizó su primera colocación por US$ 25 millones en 2018. (Foto: Fibra Prime) LEA TAMBIÉN: Los planes de Los Portales Estacionamientos: compra de activos y nuevas concesiones Cambio de inquilinos La primera mitad del 2023 significó un periodo de “estabilización”, señaló Mariátegui. “Hemos retirado a inquilinos que dejaron de ser puntuales en pagos debido a que no lograron superar las complicaciones del mercado, producto de la contracción económica o porque arrastraban problemas de la pandemia. En la actualidad, hemos cubierto esa vacancia y nos sentimos muy satisfechos con los nuevos inquilinos. Nuestro foco es no parar de crecer”, comentó. Durante dicho periodo de transición de cambio de inquilinos, Fibra Prime dejó de percibir cerca de US$ 1 millón. “La selección de estos inquilinos fue clave en su momento. Sin embargo, este año tomamos la mejor decisión de resolver los contratos y a partir del próximo año deberíamos entrar a un momento de optimización”, señaló. LEA TAMBIÉN: Oficinas prime: ¿Cómo cierran el año y qué cambios se esperan a mediano plazo? Pipeline de proyectos A la fecha, Fibra Prime cuenta con un portafolio que asciende a US$ 107.32 millones en valor de activos administrados. El 46% del valor de los activos está representado por inmuebles logísticos. El 22% corresponde a activos de tipo oficinas, 20% comercial y el 12% hotelero. En total, cuenta con 23 inmuebles y un área arrendable de 179,076 m2, ocupados al 99%. Con relación a la adquisición de activos, el directivo de Fibra Prime aseguró que se encuentran en plena investigación de mercado para robustecer su portafolio. ”Nuestro pipeline está rebosante y nos encontramos en búsqueda de levantar capital. Parte de nuestra liquidez está orientada a esta exploración, principalmente en Lima. Vemos oportunidades en activos logísticos, propiedades en la Av. Argentina e inmuebles de oficinas”, indicó. Con miras a los próximos años, Mariátegui remarcó que su visión es tener un portafolio optimizado, tanto a nivel de activos o renta de metros cuadrados. “Tenemos activos que están generando adecuadamente y hay otros que necesitan mejorar para lograr mayores márgenes y rendimientos para todos nuestros inversionistas”, sostuvo. En corto El 11 de agosto de este año se anunciaron los dividendos del segundo trimestre de 2023. Se repartió el 90% de los distribuibles, equivalente a US$ 650,000, lo que valió US$ 0.08 por certificado.

A junio del 2023, se ha repartido el 90% de las utilidades netas. Al final del año, se repartirá el 95%.

A la fecha, Fibra Prime tiene 550 inversionistas. SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.