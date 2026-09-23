Grupo Romero vendió Centinela, Caña Brava y Primax en el 2025.
Grupo Romero vendió Centinela, Caña Brava y Primax en el 2025.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

Hablar del Grupo Romero en Perú es referirse a uno de los conglomerados locales con mayor trayectoria y relevancia dentro del mundo de los negocios. El holding que reúne entre sus activos a empresas como Alicorp, Ransa, Tisur, Orygen, y otros, mantiene una perspectiva favorable sobre sus firmas en territorio nacional y considera que el país atraviesa una etapa en la que se abren nuevas oportunidades de inversión y productividad. Conozca la visión de la organización en palabras del sucesor de Dionisio Romero Paoletti.

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Romero ofrece comprar acciones de los minoritarios de Orygen Perú: ¿a qué precio?
Orygen del Grupo Romero alista cartera de 3 GW en renovables y apuesta por baterías
ATSA Airlines, del Grupo Romero, ve impulso de nuevos sectores para vuelos privados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.