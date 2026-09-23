Manuel Romero Valdez, quien tomó las riendas del Grupo Romero desde el 1 de enero último, destaca la estrategia trazada por el holding hace casi 10 años, a fin de analizar objetivamente a los negocios y mantener en el tiempo solo aquellos con proyección a futuro y rentabilidad. De acuerdo al ejecutivo, este ejercicio ha consistido en una evaluación constante de aspectos como las condiciones competitivas, el talento necesario y las capacidades requeridas por cada industria.

“Había una brecha evidente dentro del portafolio. Teníamos negocios que generaban mucho valor y las perspectivas también eran positivas en la medida que se invirtiera y los retornos sean mayores, pero también habían negocios que no arrojaban la misma proyección”, anotó Romero en el marco del McKinsey Forum Perú 2026.

En este plano, el representante mencionó transacciones realizadas el año pasado, cuando el conglomerado se desprendió, inicialmente, de Pesquera Centinela a manos de Exalmar y, posteriormente, del 80% del negocio agroindustrial Caña Brava en favor del grupo guatemalteco Ingenio Magdalena.

“Salimos del negocio pesquero porque consideramos que no se alcanzaban las metas competitivas para obtener buenos retornos. Por su parte, Caña Brava ahora está en manos de un nuevo dueño que creemos tendrá mejores resultados”, expresó.

Pesquera Centinela fue vendida a Exalmar. (Foto: Difusión)

No osbtante, Romero reconoció que, probablemente, la decisión más difícil fue el traspaso de Primax al conglomerado hondureño UNO Corp. “Fue un negocio del que estamos muy orgullosos en el grupo, pero no teníamos tanta visibilidad de cómo se vería en 20 años”, añadió.

Romero sostuvo que el alejamiento de estos activos permitió canalizar el capital en otras inversiones, tales como la compra de Niagara Generation, accionista controlador directo de Orygen Perú; además, de destinar fondos en un negocio en el que observan alto potencial a futuro, como es el de consumo masivo a través de Alicorp. En conclusión, el ejecutivo incidió en que las decisiones estuvieron relacionadas a la búsqueda de mejores retornos y la necesidad de concentrar el capital en negocios con mayores posibilidades de generación de valor.

“Actualmente, el grupo tiene un patrimonio mayor en Perú que hace 10 o 12 años. Entonces, la idea de que el grupo se está yendo del país es totalmente equivocada”, remarcó.

Manuel Romero Valdez, Presidente del Grupo Romero.

El uso de la IA en la visión de Manuel Romero

Sobre la inteligencia artificial (IA), Romero sostuvo que su avance no representa solamente un cambio tecnológico, sino una transformación en la forma de realizar algunos procesos y en la búsqueda de mayor productividad de las empresas.

El ejecutivo consideró que la adopción de estas herramientas tendrá cada vez mayor relevancia en el desempeño de los colaboradores. No obstante, reconoció que la IA todavía se encuentra en sus primeras etapas y que las empresas deberán prestar especial atención a la manera en que gestionan la transformación.

El impacto del Fenómeno El Niño

El vocero señaló que el Grupo Romero ya ha puesto en marcha proyectos para incrementar la capacidad frente a posibles inundaciones, además de acciones de limpieza de canales y trabajos relacionados con pozos de agua.

“No estamos seguros que va a ser suficiente, pero sí que estas acciones tendrán un impacto positivo”, agregó.

Romero agregó que cada empresa del portafolio tiene como prioridad diversas estrategias para mitigar los efectos que puedan presentarse; además, que en los casos que lo ameriten, también se están incrementando los inventarios.