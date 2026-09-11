Niagara Energy, empresa del Grupo Romero a través de la cual concretó la compra del negocio eléctrico Orygen Perú (antes Enel Generación), lanzó formalmente la Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios de Orygen Perú. La operación busca adquirir hasta 221,322,999 acciones comunes, representativas del 7.06% del capital con derecho a voto de la generadora.

De acuerdo con el aviso publicado en el boletín oficial del diario El Peruano, el precio fijado para la transacción es de US$ 0.7298 por título.

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De adjudicarse la totalidad de las acciones comprendidas en la oferta, el desembolso ascenderá a un máximo de US$ 161.5 millones en efectivo .

La OPA por el 7.06% restante de Orygen Perú contempla un precio de US$ 0.7298 por acción, lo que implicaría un desembolso máximo de US$ 161.5 millones por parte de Niagara Energy (Grupo Romero). Foto: Andina

¿Qué significa esta OPA para el mercado?

La presentación de esta OPA posterior a la compara del Grupo Romero responde a un mandato normativo exigido por la Ley del Mercado de Valores y regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Esta ley indica que, cuando un inversionista adquiere la matriz de una empresa cotizada —como ocurrió con la compra del 100% de Niagara Generation por parte del Grupo Romero— la ley exige ofrecer a los accionistas minoritarios la opción de vender sus participaciones en las mismas condiciones de transparencia.

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En términos prácticos, esta oferta brinda a los pequeños inversionistas y fondos con tenencias minoritarias una ventana de liquidez directa para monetizar sus posiciones en dólares, aunque la aceptación es voluntaria.

De no vender, los accionistas conservarán sus títulos como socios minoritarios dentro de la nueva estructura de control .

El periodo de aceptación estará abierto durante 20 días de rueda de bolsa de la BVL, del 9 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Los accionistas de Orygen Perú que decida vender sus títulos deberán notificar su aceptación por escrito a través de los intermediarios bursátiles autorizados antes del cierre de la oferta, indica el aviso.