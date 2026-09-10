Wayra Solar, central fotovoltaica de Orygen ubicada en Marcona, Ica, inició su proceso de energización tras culminar su etapa de construcción. El proyecto se encuentra en fase de pruebas y puesta en servicio, con una primera inyección de 10.5 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Las pruebas continuarán de manera progresiva y la entrada en operación comercial está prevista para el último trimestre de 2026. En ese momento, la central pondrá toda su capacidad de generación renovable a disposición del país.

El avance representa un nuevo hito para una obra que, según reportó Gestión a inicios de septiembre, registraba más de 70% de avance y contemplaba una inversión aproximada de US$72 millones. En ese momento, Marco Fragale, CEO de Orygen, había señalado a este diario que la central aportaría 94 MW de potencia instalada y entraría en operación antes de finalizar 2026.

Orygen avanza con la puesta en servicio de Wayra Solar en Marcona.

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Wayra Solar: ¿cuánta energía generará?

La central cuenta con más de 130,000 paneles fotovoltaicos bifaciales y estructuras de seguimiento solar que orientan los módulos hacia el sol durante el día para optimizar la captación de radiación y la producción de electricidad. Su capacidad instalada es de 94.22 MW.

Orygen estima que Wayra Solar producirá aproximadamente 256 GWh de energía limpia al año, equivalente al consumo anual de alrededor de 230,000 hogares peruanos. Además, permitirá evitar la emisión de aproximadamente 44,000 toneladas de CO₂ al año.

Con la puesta en operación comercial del proyecto, Orygen alcanzará 353.6 MW de capacidad solar conectada al SEIN, según señaló Eugenio Calderón, gerente de Operaciones de la compañía.

Al integrarse con Wayra I y Wayra Extensión, la central formará parte de un complejo renovable que superará los 400 MW de capacidad instalada, según había explicado Fragale a Gestión.

La central fotovoltaica se integra al complejo de energías renovables Wayra.

El primer complejo híbrido eólico-solar a gran escala del Perú

Wayra Solar forma parte del Complejo de Energías Renovables Wayra, que Orygen identifica como el primer proyecto híbrido eólico-solar a gran escala del país. La infraestructura permite aprovechar la complementariedad de la radiación solar y el viento, además de compartir infraestructura eléctrica para hacer más eficiente la entrega de energía al sistema.

La incorporación de Wayra Solar permitirá aprovechar la infraestructura desarrollada para las centrales eólicas Wayra I y Wayra Extensión, una de las características que Orygen había destacado al explicar el modelo híbrido a Gestión.

El proyecto también se desarrolla en una nueva etapa para Orygen. La empresa pasó al control del Grupo Romero, luego de la adquisición de Niagara Generation, operación que se cerró en marzo de 2026. Gestión reportó que este cambio de propiedad está acompañado por una estrategia de largo plazo, con una cartera de proyectos renovables que incluye iniciativas solares, eólicas e híbridas.

En esa línea, la compañía señaló a Gestión que contaba con dos iniciativas próximas a la etapa “Ready to Build”, con miras a iniciar obras en 2027, además de otros tres proyectos en fase de maduración. La cartera incluye proyectos en distintas zonas del país, principalmente en el norte y sur.

Durante la construcción de Wayra Solar se generaron más de 1,300 puestos de trabajo, de los cuales 36% correspondió a personal proveniente de Ica. Asimismo, más de 100 ingenieras, técnicas, profesionales de la salud, administrativas y trabajadoras de otros oficios participaron en el proyecto.

Orygen cuenta con una capacidad instalada de 2.3 GW y un portafolio priorizado de 3 GW en proyectos solares, eólicos e híbridos. Su matriz comprende cuatro tecnologías: solar, eólica, hídrica y térmica a gas.