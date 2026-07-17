La reforma establecía una pensión mínima en las AFP, beneficio que hasta hoy no existe con los parámetros fijados por dicha Ley N° 32123.

El director de la dirección general de mercados financieros y previsional privado del MEF, Oscar Orcón, señaló recientemente que en las próximas semanas se publicará el reglamento que permitiría habilitar la medida en favor de los afiliados.

Fuentes del sector detallaron a Gestión que tal dispositivo será emitido muy pronto y que consiste específicamente en el reglamento operativo para la pensión mínima. De esta forma, con las pautas precisadas, las entidades previsionales podrán implementar la medida en favor de los afiliados, señalaron.

La Ley de reforma tiene ya casi dos años de vigencia, por lo que en las AFP hay claridad sobre el propósito y requisitos principales de la pensión mínima, como para empezar a ejecutarla, dijeron.

Unas AFP estén más preparadas que otras y algunas podrían incluso introducir la pensión mínima este mismo año, dependiendo de cómo hayan avanzado sus procesos, indicaron las fuentes.

En el reglamento publicado el año pasado, se fijó que la pensión mínima en el sistema privado será de S/ 600. Pero, de no llegar a los 20 años requeridos de aporte, se podrá conseguir una jubilación proporcional de S/ 400, si el afiliado ha contribuido a la AFP entre 15 años y 20 años; o de S/ 300, si lo ha hecho por un lapso de 10 hasta 15 años.

4 AFP compiten en el mercado local | Foto: Andina

Maduración

“En la medida que vaya madurando (la implementación de la pensión mínima), puede ser un atractivo para ahorrar para la jubilación. Cuando la gente vea esto como una posibilidad, puede cambiar el patrón de ahorro de las personas. Pero eso ya es un segundo o tercer momento”, sostuvo Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL.

“Hasta que la gente no vea que esto se ejecuta, que existen beneficiarios, que es algo real, ese incentivo no va a ser tan notorio. Pero si se sabe promover, va a verse probablemente un cambio de actitud (con respecto al ahorro previsional) en los trabajadores”, agregó.

Beneficio

Aunque el reglamento –general– publicado el año pasado dispone que los afiliados que hicieron retiros de su fondo antes de la jubilación mantienen el derecho a una pensión mínima, en la práctica perderían dicho beneficio, pues se requiere acumular un monto de al menos el equivalente a 240 meses de aportes para acceder a la jubilación de S/ 600, y de 120 meses para una renta proporcional.

“Si el afiliado no llega (a 20 años de aporte) al menos se le garantizará una pensión mínima, que es poco, pero es más que Pensión 65 (que es S/ 350 cada dos meses)”, señaló Jorge Guillén, docente de Esan.

Pero, en su opinión, mucha gente preferirá disponer de su dinero –el 95.5% de su fondo– en lugar de cobrar S/ 600 al mes.

Revisión

Según la reforma previsional, el monto de la pensión mínima se evalúa cada tres años, es decir, no siempre será de S/ 600.

Dicha revisión se realizará tomando en consideración “la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional”.

Lo anterior es relevante pues la pensión mínima es semicontributiva, lo que significa que una parte la financia el afiliado y otra, el Estado. Si el afiliado cumple los requisitos pero su fondo acumulado al jubilarse no alcanza para cubrir la pensión mínima, el fisco aportará el resto.

“Plasmar esa medida tiene una implicancia en el costo fiscal”, enfatizó Díaz y agregó que una vez que se tenga más claridad sobre la situación presupuestal, el MEF podrá determinar la velocidad a la que se incrementa la pensión.

Según la reforma previsional, el monto de la pensión mínima se evalúa cada tres años. | Foto: Andina

Incentivo

Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de la UPC, consideró que se debería restringir explícitamente el acceso a una pensión mínima a quienes decidan efectuar algún retiro de su cuenta de capitalización (como los ocho que se aprobaron en los últimos cinco años). “De lo contrario, se generaría un incentivo a seguir retirando el ahorro previsional sin ninguna consecuencia”, argumentó.

“Tengo entendido que (la reforma) está planteando un sistema híbrido. Se está pensando en un sistema que sea, parte de capitalización individual y parte como un aporte solidario (por parte del Estado). De todas formas se está tratando de fomentar el ahorro privado”, dijo la economista.

“El objetivo de la reforma debería ser el poder dar las señales necesarias para que la mayor parte de la gente entienda el beneficio de generar su propio capital (para la jubilación) con una contribución permanente”, agregó.

Oportunidad para administradoras

Los analistas consultados coincidieron en que el sentido de la pensión mínima es “equiparar la cancha” entre la AFP y la ONP, ya que ahora ambas podrán ofrecer una jubilación mínima.

“Siempre se ha pensado que el sistema privado ha ido inclinándose hacia las personas que poseen un poco más de ingresos. Pero esta es una oportunidad para las AFP para ampliar la base de sus afiliados con gente que tiene menores ingresos relativos. Eso va en línea con el propósito de que los sistemas de pensiones sean más universales”, señaló Enrique Díaz, de MC&F e IFEL.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.