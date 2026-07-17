Afiliados. Podría cambiar su patrón de ahorro con la introducción de la pensión mínima. (Composición: Gemini)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el 2024 se publicó la ley de reforma del sistema previsional, que fue impulsada por el parlamento y refrendada por el Ejecutivo. Un año después se dio a conocer su respectivo reglamento, ¿cuál era uno de sus pilares?

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