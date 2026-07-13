En el 2016, el Parlamento también aprobó por insistencia que los afiliados que se jubilen anticipadamente, por estar desempleados más de 12 meses, pudieran retirar hasta el 95.5% de sus fondos acumulados en la AFP. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
En el 2016, el Parlamento también aprobó por insistencia que los afiliados que se jubilen anticipadamente, por estar desempleados más de 12 meses, pudieran retirar hasta el 95.5% de sus fondos acumulados en la AFP. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La última reforma del sistema de pensiones, aprobada en el 2024, tocó una fibra muy sensible para los afiliados de AFP: el Congreso intentó cerrar, para los menores de 40 años, la opción del retiro del 95.5% del fondo acumulado en el momento de la jubilación, ¿cuáles fueron los entretelones de esa tentativa?

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