La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó que se restituya a las personas menores de 40 años que cotizan al Sistema Privado de Pensiones (SPP) la facultad de disponer del 95.5% de sus ahorros previsionales al finalizar su vida laboral, ¿cómo se dio la sesión en el Parlamento?

La votación contó con 24 parlamentarios a favor, y dos abstenciones.

Una de las restricciones centrales de la reforma previsional recientemente aprobada fue que los individuos menores de 40 años, más de cuatro millones de peruanos, y los que se incorporasen en adelante, estarían impedidos de retirar el 95.5% de su fondo acumulado en la AFP al momento de su jubilación o anticipadamente.

El retiro del 95.5% se estaría restituyendo a todos los afiliados. (Foto: Andina)

Este miércoles el referido grupo de trabajo recibió a los representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP.

Si bien la ley de reforma aprobada en septiembre del año pasado incluía ya la restricción a los menores de 40 años para retirar el 95.5% de su fondo, las mismas bancadas que apoyaron esa norma hoy han retrocedido en esta disposición.