Cada cierto tiempo resurge el debate sobre el futuro del dólar como moneda de reserva mundial. Este suele plantearse en términos de quién lo reemplazará: el euro, el yuan chino o incluso algún metal precioso. Sin embargo, quizá la pregunta correcta no es qué moneda reemplazará al dólar, sino cómo será un mundo en el que varias monedas compartirán, junto al dólar, el rol de reserva internacional.

Esa diferencia es importante. El dólar continúa siendo, por amplio margen, el principal activo de reserva del mundo. Participa en cerca del 90% de las transacciones cambiarias globales, domina el comercio internacional, el financiamiento bancario, las emisiones de deuda y los sistemas globales de pagos. Ninguna otra moneda ofrece un mercado comparable al de los bonos del Tesoro estadounidense en profundidad, liquidez y capacidad para absorber grandes flujos de capital. Esa posición, construida durante más de siete décadas, difícilmente será reemplazada en el futuro previsible.

Es importante notar que, si bien el dólar ha perdido cierto peso, esto no implica su debilitamiento inminente o generalizado.

Precisamente porque el liderazgo del dólar sigue siendo tan sólido, resulta especialmente relevante observar cómo están cambiando las decisiones de los bancos centrales. Las reservas internacionales del mundo superan actualmente los US$ 13 billones y, desde el 2020, la participación del dólar se ha reducido de aproximadamente 62% a 57%. Puede parecer un ajuste menor, pero equivale a una reasignación cercana a US$ 650 mil millones, un monto equivalente a casi dos veces el PBI del Perú. Lo más interesante es que esos recursos prácticamente no se han desplazado hacia otra gran moneda. El euro mantiene una participación cercana al 20%, mientras que el yuan chino apenas alcanza alrededor del 2% de las reservas globales.

De hecho, los mayores beneficiarios de esta reasignación no han sido monedas tradicionalmente consideradas reserva, sino un conjunto de monedas como el dólar de Singapur, el won surcoreano, la corona sueca, la corona noruega o el dólar neozelandés. Asimismo, el oro ya representa más de una cuarta parte de los activos oficiales de reserva, impulsado tanto por la apreciación de su precio como por el mayor ritmo de compras de los bancos centrales desde el 2022.

Es importante notar que, si bien el dólar ha perdido cierto peso, esto no implica su debilitamiento inminente o generalizado. Su fortaleza descansa sobre atributos que ningún otro mercado ha logrado replicar: liquidez, profundidad, seguridad jurídica, escala y confianza institucional. Precisamente por esa razón, el proceso que observamos no responde a una lógica de reemplazo, sino de diversificación.

No estamos transitando hacia un mundo sin dólar. Estamos transitando hacia un mundo donde el dólar seguirá ocupando un lugar central, pero compartirá crecientemente ese espacio con un conjunto más amplio de monedas de reserva. Ese es, probablemente, el rasgo más distintivo de un sistema monetario multipolar: no reemplaza un liderazgo por otro, sino que distribuye el riesgo entre un mayor número de monedas respaldadas por instituciones sólidas, mercados profundos y políticas económicas creíbles.

Javier Gamboa es Vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios de Rimac.