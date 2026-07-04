Nueva normativa para motos y bicimotos eléctricas entra en vigor en agosto. Créditos: Pexels.
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Daniel Seclen Parraguez
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Una nueva normativa empezará a aplicarse para vehículos eléctricos menores. Esta tiene como objetivo cerrar una brecha de informalidad que se había instalado en los últimos años. El eje central de los cambios es equiparar estos vehículos a las motocicletas convencionales cuando, por peso, potencia o velocidad, dejan de ser simples medios de movilidad personal y se convierten en unidades motorizadas que comparten la calzada con el resto del tráfico.

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