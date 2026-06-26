Turkish Airlines. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado nacional a partir del año 2027. La aerolínea operará la ruta Estambul–Caracas–Lima con el objetivo de ampliar la conectividad internacional y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

“Con la articulación permanente con la Cancillería peruana y las autoridades de Venezuela y Turquía, se logró que el 23 de junio del 2026 se otorgara a la compañía la autorización y los derechos de quinta libertad para poder operar el tramo Caracas - Lima”, detalló el sector.

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Como próximos pasos, los equipos de Turkish Airlines y la DGAC ya se encuentran coordinando los procesos de autorizaciones y de facilitación mediante reuniones técnicas, las cuales continuarán en las siguientes semanas.

Estas sesiones de trabajo permitirían definir el cronograma de implementación de la operación y culminar todos los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios para garantizar el inicio de los vuelos hacia el Perú en 2027 de manera segura y eficiente.

Turkish Airlines.
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