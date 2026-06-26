El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado nacional a partir del año 2027. La aerolínea operará la ruta Estambul–Caracas–Lima con el objetivo de ampliar la conectividad internacional y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

Para ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC informó que se destrabó el proyecto que llevaba paralizado por más de dos años por razones ajenas al país.

“Con la articulación permanente con la Cancillería peruana y las autoridades de Venezuela y Turquía, se logró que el 23 de junio del 2026 se otorgara a la compañía la autorización y los derechos de quinta libertad para poder operar el tramo Caracas - Lima”, detalló el sector.

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Como próximos pasos, los equipos de Turkish Airlines y la DGAC ya se encuentran coordinando los procesos de autorizaciones y de facilitación mediante reuniones técnicas, las cuales continuarán en las siguientes semanas.

Estas sesiones de trabajo permitirían definir el cronograma de implementación de la operación y culminar todos los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios para garantizar el inicio de los vuelos hacia el Perú en 2027 de manera segura y eficiente.