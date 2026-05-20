Constantemente, han cerrado el aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
Constantemente, han cerrado el aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Tras nuevos problemas en la pista de aterrizaje y trabajos correctivos a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), los vuelos quedaron suspendidos; pero pronto la situación cambiará.

Así lo afirmó Lizbeth Corrales, a la cabeza de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien asistió a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

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Novedades sobre el aeropuerto de Jaén

Al ser consultada por el congresista Miguel Ciccia, de Piura, sobre el avance de este punto aeroportuario, Corrales precisó: “Se espera que las obras de construcción puedan terminarse en junio y restablecer el servicio aéreo en julio de este año”.

Cabe resaltar que, previamente, en marzo de este año,

En otro momento, durante su intervención, señaló que este año se priorizarán la modernización del aeropuerto de Yurimaguas, así como proyectos de inversión en Arequipa, Jaén y Juliaca.

Nuevas rutas

La vocera también se refirió a las rutas de identificación que está considerando la cartera: Cusco-Iquitos y Cusco-Chiclayo.

Sobre la primera comentó que existía hasta el 2019, luego, con la llegada de la pandemia, fue complicado retomarla. El otro problema que incidió en la paralización fue el encarecimiento del combustible.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.

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