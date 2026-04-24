Las operaciones del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, en la región Cajamarca, ya no podrán retomarse en abril como se tenía previsto. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que, con la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se continúa ejecutando los trabajos de mantenimiento, con el objetivo de restablecer las operaciones aéreas comerciales.

“La finalización de las labores de recuperación de la pista del aeropuerto, proyectada inicialmente para el 23 de abril, se encuentra reprogramada y se prevé concluir el próximo 10 de mayo. En paralelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) coordina con las aerolineas para la reanudación de los vuelos comerciales hacia y desde Jaén”, señaló a través de un comunicado.

Recordó que en el marco de la declaratoria de emergencia del servicio de transporte aéreo en el Aeropuerto de Jaén, se ejecuta el mantenimiento de un área superior a los 2,800 m³, que comprende trabajos de reconformación de suelos y colocación de carpeta asfáltica.

Asimismo, indicó que los trabajos incluyen la mejora del sistema de drenaje de la pista de aterrizaje mediante la instalación de más de 1,200 metros de drenes, además de la limpieza de franja, señalización, entre otros. Todo ello con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad operacional.

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Las razones del retraso

Corpac explicó que debido a las condiciones climatológicas adversas en la zona, el ritmo de ejecución de los trabajos se ha visto condicionado, sin embargo dijo que el equipo técnico viene coordinando de manera permanente con autoridades de Jaén y Bellavista, a fin de mantenerlos informados sobre el cronograma de trabajo.

Cabe recordar que el presidente José María Balcázar anunció que el aeropuerto de la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, retomaría su operatividad el próximo 23 de abril, tras permanecer inactivo durante los últimos meses.



