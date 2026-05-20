Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.

Castro está acusado de asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.

Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.

Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana. (EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO).

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, reaccionó en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Estados Unidos “no olvida a sus ciudadanos”, proclamó el fiscal general Todd Blanche, en rueda de prensa en Miami ante la comunidad de origen cubano.

Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.

“Con el presidente Trump no se juega”

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de “Hermanos al Rescate” en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Cuba actuó entonces “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales”, aseguró el presidente cubano en su mensaje en la red X.

Raúl Castro, entonces jefe del Ejército, y su hermano, el líder cubano Fidel Castro, en 1996.

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

Este caso ha sido perseguido durante décadas con tenacidad por la comunidad cubanoestadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.

“La acusación me parece bien y muy justa. El pueblo ha sufrido mucho. El pueblo necesita libertad y que caigan los que tengan que caer”, declaró Francys Fabelo , escritor de 67 años, en el histórico restaurante Versailles de Miami.

La normalización de relaciones entre EE.UU. y Cuba impulsada por Barack Obama y Raúl Castro fue criticada por Trump pese a su interés empresarial en la isla.

“Con el presidente Trump no se juega. Esperamos, el pueblo de Cuba espera, que esto vaya en serio”, añadió.

“Esto es una forma de ellos (el gobierno de Trump) para conseguir votos. No veo que le vaya a pasar nada a Raúl Castro”, opinó en cambio Felipe Hernández Pallarés, de 80 años, que aseguró que había pasado 18 años en las cárceles cubanas.

Una oferta de paz

Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, como ya hizo con Venezuela, donde derrocó y se llevó del país para enjuiciarlo al presidente Nicolás Maduro.

“No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba” declaró Trump a los periodistas.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto al diputado y exmandatario Raúl Castro. (Photo by Handout / ACN / AFP)

El secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido horas antes una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en español, en video.

Esa nueva relación “tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.

Trump firmó el pasado 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que dejó en la práctica sin combustible a la isla.

La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas.

Estados Unidos ofrece ahora US$ 100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o algún grupo caritativo.

Rubio fustigó en su mensaje la represión y se refirió además a los apagones que padecen los cubanos.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, esgrimió Rubio, de origen cubano.

Recordó que hace tres decadas Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es “propiedad de las fuerzas armadas” y, afirmó, “cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual”.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Trump cuestionó.

El 20 de mayo

Todos estos anuncios se produjeron el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

El gobierno comunista de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo dominio de facto de Washington, a causa de la Enmienda Platt.

“Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba”, reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.

La Enmienda Platt, incluida en la primera Constitución cubana, autorizaba a Estados Unidos a intervenir en caso de amenaza a la soberanía cubana, aunque esa explicación es denostada por el régimen que surgió de la Revolución de 1959.