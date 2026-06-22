Turkish Airlines busca ampliar su presencia en América Latina. De concretarse la ruta, Lima se convertiría en su décimo destino en la región. (Foto: Turkish Airlines)
Turkish Airlines busca ampliar su presencia en América Latina. De concretarse la ruta, Lima se convertiría en su décimo destino en la región. (Foto: Turkish Airlines)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

volvió a poner a Lima en el centro de sus planes de expansión en . La aerolínea decidió iniciar vuelos regulares hacia la capital peruana, una ruta anunciada previamente pero que hasta ahora no había llegado a concretarse.

La decisión fue comunicada por la empresa en un reporte dirigido al mercado la semana pasada. En dicho documento, señaló que decidió comenzar operaciones programadas hacia Lima, lo que representa un avance respecto a los anuncios previos sobre su llegada al Perú.

La compañía precisó que el inicio de las operaciones estará sujeto a las condiciones del mercado y, por el momento, no ha detallado una fecha de lanzamiento, frecuencias ni el esquema operativo que utilizará para conectar la capital peruana con su red internacional.

LEA TAMBIÉN: Aerolínea española se apalanca en América Latina ante competencia “low cost” en Europa

La aerolínea ya había manifestado públicamente su interés por incorporar a Lima dentro de su red de destinos. En febrero de 2025, el informó que Turkish Airlines proyectaba iniciar operaciones en Perú durante el primer semestre de ese año. En aquel momento, .

Sin embargo, pese a esos anuncios, la ruta no llegó a ponerse en marcha y no se conocieron nuevas fechas para su implementación.

Lima en la expansión regional

La decisión vuelve a colocar a Lima dentro de la estrategia de crecimiento de Turkish Airlines en América Latina. Actualmente, la aerolínea opera vuelos hacia , , , , , , y . Asimismo, figura entre sus destinos en la región, aunque sus operaciones en Cuba permanecen suspendidas.

Actualmente, Turkish Airlines opera rutas hacia ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Panamá y Santiago de Chile. (Foto AFP).
Actualmente, Turkish Airlines opera rutas hacia ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Panamá y Santiago de Chile. (Foto AFP).

La expansión de la compañía en América Latina se ha apoyado principalmente en operaciones de larga distancia realizadas con aeronaves Airbus A350-900 y Boeing 787 Dreamliner. En varios mercados latinoamericanos, además, utiliza escalas intermedias para conectar sus vuelos con , su principal centro de operaciones.

De concretarse la apertura de la ruta, Lima se convertiría en el décimo destino de Turkish Airlines en América Latina y ampliaría las opciones de conectividad entre Perú y Europa, además de facilitar el acceso a otros mercados de , y a través de la red internacional de la aerolínea.

Actualmente, los pasajeros que viajan desde Lima hacia Turquía deben realizar escalas en terceros países. La entrada de Turkish Airlines incorporaría un nuevo operador en el segmento de vuelos de largo alcance desde el mercado peruano y ampliaría las alternativas de conexión disponibles desde el .

LEA TAMBIÉN: LATAM trabaja con MTC y Mincetur para ampliar nuevas rutas domésticas

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi dispone a Latam devolver costo de pasaje a consumidor afectado con retraso de vuelo
Gremio de aerolíneas: “Se está viendo más conectividad hacia Venezuela que a Perú”
China gana espacio como uno de los mercados aéreos más grandes por el crecimiento de rutas: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.