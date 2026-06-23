Durante el primer trimestre, Lifan superó las 3,000 motos a nivel de matriculaciones. (Foto: Lifan)
Durante el primer trimestre, Lifan superó las 3,000 motos a nivel de matriculaciones. (Foto: Lifan)
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Edgar Velito
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Tras cerrar el 2025 con más de 10,000 motocicletas vendidas, la marca china Lifan, representada en Perú por el Grupo Socopur desde hace más de dos décadas, proyecta acercarse a las 15,000 unidades durante el 2026 y elevar su participación de mercado hasta el 4%. Para lograrlo, la firma avanza en un proceso de renovación de portafolio y expansión comercial que incluye nuevas tiendas propias, más distribuidores, lanzamientos de modelos y la evaluación de nuevas alianzas, según detallaron a Gestión su gerente de marca, Javier Guerrero, y James Kang, representante global de la compañía.

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