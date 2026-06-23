El optimismo se sostiene en el desempeño del arranque del año. Durante el primer trimestre, Lifan superó las 3,000 motos a nivel de matriculaciones, lo que representó un crecimiento de 49% respecto al mismo periodo del año anterior, y cerró el periodo con una participación de mercado de 3.3%.

“Nosotros venimos creciendo de manera sostenida desde el 2024 con la introducción de nuevos modelos, y el mercado viene creciendo muy bien”, afirmó Guerrero, quien calcula que el dinamismo podría sostenerse incluso pasado el primer semestre, aunque advirtió que una eventual contracción dependería más de factores externos que internos.

Entre esos factores, el ejecutivo mencionó el incremento del costo del petróleo por los conflictos internacionales. “Eso ocasiona inmediatamente que los costos del flete suban, así como de la gasolina. Entonces eso afecta directamente a nuestro sector”, explicó, y agregó que la variación del tipo de cambio también incide en el cliente final. En contraste, descartó que las elecciones representen un riesgo para el sector. “No creo que sean un problema, por lo menos no lo hemos visto hasta ahora”, señaló.

James Kang, gerente general de Lifan y Javier Guerrero, gerente de la marca Lifan en Perú.

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Lifan importa motos más potentes a Perú: la jugada para escalar segmentos

Guerrero remarcó que Lifan es una marca original de China —no una marca importada y reetiquetada para el mercado peruano— con 22 años de presencia local y de la mano de un grupo con 47 años de experiencia en el negocio. Es, además, la marca de mayor volumen de ventas dentro del portafolio de Socopur desde hace varios años.

El crecimiento reciente se explica por un proceso de renovación de portafolio iniciado en el 2024. Ese año la firma introdujo cuatro nuevos modelos en tres categorías clave: scooter, todoterreno y urbano. En el 2025 sumó siete modelos adicionales, con foco en las categorías pisteras urbanas.

“Los clientes en el mercado conocían al Lifan hasta motos de 200 centímetros cúbicos (cc); ahora en el 2025 hemos pasado a importar motos mayores de 200 cc con mayor especificación técnica”, explicó el gerente.

“Eso nos ha permitido abrir un poco el abanico a otras categorías en las cuales no participábamos”, añadió.

Para este año, los lanzamientos se concentrarán en la categoría pistera por encima de los 200 cc, además de consolidar el segmento scooter de 125 y 150 cc. Por ahora, la oferta se mantiene en motores carburados: “no tenemos todavía negocio eléctrico”, precisó.

En Lima, la mayor demanda se centra en los modelos scooter y urbana, mientras que en la selva, las motos de paseo, todoterreno, y chacarera son las que más venden.

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Lifan suma 12 distribuidores en costa y selva y va por su segunda tienda propia

En el plano físico, Lifan ya abrió una tienda propia en San Miguel y avanza en la apertura de un segundo local exclusivo de la marca. “Espero tenerlo terminado a fines de año”, adelantó Guerrero. A ello se suman cinco tiendas en Lima que comparte con otras marcas del grupo.

La ubicación del nuevo punto aún está en evaluación: “Queremos tener una locación que nos permita estar en un punto que genere mucho tráfico tanto de clientes como en general”, indicó.

A nivel nacional, la red supera los 50 distribuidores, a los que recientemente se incorporaron 12 nuevos entre la costa y la selva. “La marca ha tenido muy buenos resultados en el 2025; eso ha llamado la atención de nuevos distribuidores que están interesados en desarrollar el negocio de motocicletas con nosotros”, atribuyó el ejecutivo.

Sobre el puerto de Chancay, Guerrero señaló que la marca ya realizó algunos embarques a modo de prueba, pero aún no define si trasladará la totalidad de sus importaciones —hoy concentrada en el Callao— a esa vía. “Estamos en un tema de prueba en este momento. No hemos decidido si vamos a importar todo por Chancay, porque hay varios factores adicionales de los cuales tenemos que tener mayor información”, afirmó.

La decisión dependerá de variables como los tiempos y costos de almacenaje y traslado hacia Lima, que se han encarecido en la zona.

Lifan mira a Perú como mercado clave en su estrategia para Sudamérica

La mayor parte de las ventas de Lifan proviene del cliente final. “El 98% o 99% de nuestra venta está por cliente final”, precisó Guerrero, mientras que un área de ventas corporativas atiende a instituciones y empresas privadas que requieren flotas, tanto de unidades de dos ruedas como de cargueros de tres ruedas para transporte de carga en ciudad y campo. La firma evalúa además alianzas con plataformas de delivery para potenciar su crecimiento.

Esa orientación hacia el uso utilitario fue respaldada por James Kang, representante global y gerente general de Lifan, quien visitó Perú por primera vez —con paso por Pucallpa, ciudad donde nació el Grupo Socopur en 1979 con la comercialización de la propia marca Lifan—. El directivo destacó que Sudamérica, y particularmente Perú, es una región de alto potencial para la compañía, donde la movilidad es una necesidad diaria.

“Es un mercado bastante importante y bastante grande”, señaló al vincular el dinamismo local al uso de la moto como herramienta de trabajo ligada al auge del delivery y el comercio electrónico. Según explicó, la intención de la marca es incorporar en la mayoría de sus productos el ahorro de combustible “para permitir que los consumidores de menores ingresos puedan tener vehículos más eficientes”.

“Estamos muy contentos de tener a Grupo Socopur como aliado en la estrategia de crecimiento en Perú”, agregó, al subrayar el foco de la marca en el soporte postventa y la disponibilidad de repuestos.

De cara al futuro, el ejecutivo global sostuvo que la electrificación es una tendencia mundial que también alcanzará a la región. “Estas tendencias de electrificación han sido globales; no solamente es un cambio en Asia o Europa, sino que aquí en Latinoamérica lo podemos ver”, afirmó quien antes estuvo a cargo de la operación de la marca en África.

No obstante, advirtió que su ritmo dependerá del financiamiento e inversión de los gobiernos: “Esta migración va a depender muchísimo de cómo los mismos gobiernos puedan llegar a financiar o invertir en este tipo de transportes”. A su criterio, la caída futura en el costo de las baterías y la producción podría volver más accesible ese mercado.

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