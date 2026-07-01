La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en funcionamiento desde hoy una nueva sede para la emisión de licencias de conducir, ubicada en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, con el objetivo de descentralizar la atención a los ciudadanos que realizan diversos trámites para obtener sus brevetes.

En este nuevo local los usuarios podrán gestionar la revalidación, duplicado y otros procedimientos para licencias de conducir de las clases A y B; asimismo, la sede cuenta con ambientes para rendir el examen de conocimientos.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, señaló que esta nueva sede responde al proceso de modernización impulsado por la comuna limeña, que beneficiará tanto a vecinos de Lima como a ciudadanos de todo el país.

“Este nuevo centro de emisión de brevetes cuenta con un amplio estacionamiento para que vengan nuestros vecinos de Lima y de cualquier lugar del país, porque este centro también atiende duplicados de cualquier lugar donde hayan obtenido su brevete”, indicó.

Nueva sede para la emisión de licencias de conducir, ubicada en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima. Foto: MML.

La puesta en funcionamiento de esta sede forma parte del proceso de transferencia de funciones mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió oficialmente la emisión de licencias de conducir, competencia anteriormente a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El funcionario recordó que, para realizar cualquier trámite, los usuarios deben presentar su DNI vigente y no registrar sanciones o multas pendientes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el MTC.

Más de 30,000 licencias emitidas desde abril

Alberto Peralta destacó además que desde abril a la fecha, la comuna ya emitió más de 30,000 licencias de conducir y que, gracias a la optimización de los procesos y al trabajo conjunto con el área de Gobierno Digital, el tiempo de atención se redujo significativamente.

“Antes el trámite demoraba alrededor de 45 minutos, pero hoy hemos logrado reducir los tiempos entre 15 y 25 minutos para la entrega de la licencia de conducir”, señaló.

El gerente de Movilidad Urbana también exhortó a los ciudadanos a evitar recurrir a tramitadores y realizar sus gestiones únicamente a través del personal autorizado. “Pedimos a los vecinos de Lima y a todos los ciudadanos que visiten esta sede que no se dejen sorprender por personas externas. Todos los trámites se realizan directamente en ventanilla con funcionarios autorizados de la municipalidad”, enfatizó.

La atención en la nueva sede de la avenida Grau será de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Cabe recordar que para tramitar el duplicado de la licencia de conducir se debe realizar el pago de S/ 14.70 (clase A) y S/ 26 (clase B). En el caso de revalidación, se requiere contar con el examen médico y rendir el examen de conocimiento según corresponda.