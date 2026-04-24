Licencias de conducir clase A abarca a quienes manejan automóviles, buses de carga y vehículos motorizados. Foto: MTC
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Redacción Gestión
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Desde el miércoles 22 de abril, , luego de la transferencia de funciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De esa manera, los ciudadanos para las evaluaciones administrativas y prácticas, respectivamente.

Desde la MML detallaron que todos los trámites, como evaluaciones de conocimientos, exámenes de conducción y emisión de licencias, se realizarán en el jirón Flor de Arayanes 361, Comas (Lima Norte).

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Peter Vilca, director del Centro de Evaluación Circuito Vial Norte, señaló a Canal N que estos trámites “se realizarán en el mismo lugar y en un solo día”.

Nueva sede para tramitar licencia de conducir clase A en Lima Norte. Foto: Andina
Nueva sede para tramitar licencia de conducir clase A en Lima Norte. Foto: Andina

Algunos ciudadanos manifestaron su incomodidad porque la MML no permite tramitar en línea la revalidación de licencias. Al respecto, Vilca adelantó que la comuna “trabaja en sus sistemas para emitir licencias electrónicas y brindar un mejor servicio”.

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Además, manifestaron sus quejas por las largas colas, debido a la caída del sistema en esta sede, y escasa información sobre la nueva ubicación de la sede para los trámites de licencias; sumado a un presunto doble pago para pruebas de manejo, tanto al Banco de la Nación como a la Concesionaria Circuito Vial Lima Norte SAC.

Vilca detalló que los usuarios que lleven su auto propio deberán llevar su tarjeta de propiedad, SOAT y una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual contra terceros, la cual “es contra todo riesgo” y que implica “un pago aparte del SOAT”, junto al derecho de uso de pista, que cuesta S/ 60.

Según la MML, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm.

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