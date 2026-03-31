El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió hoy al Ejecutivo cumplir el compromiso de transferir los recursos a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la adquisición de 40 mil cámaras de videovigilancia, destinadas a reforzar la seguridad en 8 mil unidades de transporte público, así como autorizar la puesta en operación del tren Lima–Chosica.

“Tengo que llamar la atención del Gobierno central y del presidente del Consejo de Ministros: que cumplan su palabra y su ofrecimiento. Nuestra ciudad y los transportistas no pueden esperar más”, declaró la autoridad edil.

Reggiardo recordó que el pasado 23 de marzo sostuvo una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros junto a gremios de transporte víctimas de la extorsión y representantes de sectores comerciales afectados por la inseguridad, como Gamarra, Mesa Redonda, Triángulo de Grau y Las Malvinas.

El alcalde recordó que uno de los principales acuerdos entre la comuna limeña y el Ejecutivo, fue la transferencia de recursos para la adquisición de cámaras de videovigilancia que serían implementadas en unidades de transporte público.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no existe claridad sobre el avance de dicho proceso. “Estamos expectantes de una respuesta fundamentalmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay dos temas pendientes: la autorización para el tren Lima–Chosica y la transferencia de recursos para las cámaras. Hasta ahora no tenemos claridad”, afirmó.

Videovigilancia es una medida urgente

El alcalde remarcó que el sistema de videovigilancia es una medida urgente frente a los niveles de criminalidad que afectan al transporte público. “Necesitamos tener las cámaras, nosotros las vamos a monitorear todos los días, para cuidar y proteger a los transportistas”, sostuvo.

“El tren Lima- Chosica se encuentra listo”

Respecto al tren Lima–Chosica, Renzo Reggiardo aseguró que el proyecto se encuentra listo para iniciar su fase de marcha blanca, pero depende únicamente de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“El tren está listo. Hemos hablado con el concesionario, las locomotoras están operativas, se han hecho pruebas. Simplemente necesitamos la autorización para ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible”, indicó.

Renzo Reggiardo Foto: MML

Asimismo, detalló que ya se han realizado pruebas técnicas con locomotoras y coches, por lo que el servicio podría iniciar de inmediato. “Todo está listo, pero seguimos esperando. No encontramos respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos llamando permanentemente. Nos preocupa que no haya una decisión clara. Necesitamos que el MTC no tenga cálculos de nada y ponga esta obra al servicio de la población cuanto antes”, reiteró.

Estas declaraciones fueron brindadas por el alcalde durante la entrega de las obras de mejoramiento integral de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. La intervención, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), comprendió la renovación de 7.3 kilómetros de vía entre las avenidas Naranjal y Revolución, con una inversión cercana a los 100 millones de soles.

El proyecto que beneficia a 1 millón de vecinos de Lima Norte incluyó la rehabilitación de más de 600 mil metros cuadrados de pistas con tecnología de alto rendimiento, así como la recuperación de 34 mil metros cuadrados de áreas verdes.