Giovana María Díaz Revilla fue designada hoy en el cargo de Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Dicha designación se realizó a través de la Resolución Suprema N° 009-2026-MIDIS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N° 008-2026-MIDIS, se aceptó la renuncia de Fernando Luis Parra del Carpio al cargo de Director Ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, dándole las gracias por los servicios prestados durante su gestión.

Ambas resoluciones fueron refrendadas por presidente de la República, José María Balcázar Zelada y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila.

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Consultora del Despacho Presidencial en el gobierno de Dina Boluarte

Díaz Revilla es abogada titulada con mención honorífica y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública. Entre sus funciones recientes figura su paso por la Junta Nacional de Justicia, donde se desempeñó como secretaria general entre enero y junio de 2025.

Asimismo, ha ocupado cargos en distintas entidades del Estado a lo largo de su carrera. Su experiencia incluye funciones en áreas administrativas y de asesoría en instituciones públicas.

Giovana María Díaz Revilla fue designada hoy en el cargo de Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Pensión 65

Según documentos a los que accedió RPP, Giovanna Díaz Revilla durante el 2023, gobierno de Dina Boluarte, se desempeñó como consultora del despacho presidencial bajo el régimen FAG. Posteriormente, fue designada como subsecretaria general en esa misma instancia.

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Antes de ello, también tuvo funciones en el Ministerio de Energía y Minas en cargos de confianza dentro de la gestión de Boluarte. Estas responsabilidades se extendieron hasta inicios de 2025, previo a su incorporación a otra entidad del sistema de justicia.

En enero de 2025, fue nombrada secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, cargo que ejerció hasta junio de ese mismo año. Esta posición forma parte de la alta dirección de la institución junto al pleno y la presidencia.