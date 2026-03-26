El Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el padrón II-2026 correspondiente al periodo marzo-abril, que incluye la lista definitiva de beneficiarios de la pensión no contributiva de S/300 de forma bimestral.

De acuerdo con el padrón, son más de 142,000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional los que podrán cobrar este subsidio desde este viernes 27 de marzo. El pago se realizará en las agencias del Banco de la Nación y en los Centros MAC habilitados en todo el país.

Esta medida busca garantizar que los usuarios cuenten con recursos oportunos para afrontar la emergencia generada por las intensas lluvias que afectan diversas regiones. Cabe precisar que este beneficio no corresponde a un bono extraordinario, sino a la pensión bimestral regular del programa.

¿Cómo verificar si estás en el padrón?

Los usuarios pueden confirmar si acceden a la pensión a través de los siguientes canales:

Ingresando al padrón publicado en la web oficial del programa Contigo.

Llamando al (01) 644 9006, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y 5:30 p. m.

Acudiendo de manera presencial a la sede del programa en San Isidro o a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de su distrito.

Cronograma de pagos 2026

El Midis informó que el programa continuará con su calendario regular durante el año:

Padrón III (mayo-junio): 19 de junio.

Padrón IV (julio-agosto): 21 de agosto.

Padrón V (setiembre-octubre): 23 de octubre.

Padrón VI (noviembre-diciembre): 4 de diciembre.



