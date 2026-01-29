La transferencia de los recursos se realizará a través de las municipalidades, informó el Midis. Asociadas deberán rendir cuentas de gastos. Foto: difusión / GEC
La transferencia de los recursos se realizará a través de las municipalidades, informó el Midis. Asociadas deberán rendir cuentas de gastos. Foto: difusión / GEC
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó sobre un comprar directamente los alimentos que necesitan sin intermediarios.

Con esta medida, que beneficiará a unas 125,000 socias de los programas sociales, la adquisición de alimentos ya no traerá sobrecostos que perjudiquen su presupuesto diario.

Según el Midis, el piloto alcanzará a unas 1,600 organizaciones ubicadas en

La cartera encabezada por Lesly Shica señaló que productos de la canasta básica como el huevo pueden costar hasta S/ 12 por kilogramo debido a la intermediación. Ahora, las afiliadas pagarán “el precio real”.

“Las socias podrán elegir libremente qué comprar, accediendo a más de 40 productos, como aceite, menestras, cereales y alimentos de origen animal”, apuntó el Midis.

Ollas Comunes y Comedores Populares ofrecen ayuda alimenticia a los peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Foto: difusión

Los recursos se transmitirán mediante las municipalidades, y las representantes de Ollas Comunes y Comedores Populares deberán rendir cuentas para continuar en el piloto.

Estimaciones del Midis demuestran que existen unas 4,296 agrupaciones de ollas comunes, y cerca de 14,000 comedores.

