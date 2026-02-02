Personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema en el país son los usuarios del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por ello si tienes esa condición debes verificar si estás afiliado y desde cuándo puedes realizar el cobro de esta pensión.

En ese marco, el Programa Nacional Contigo informó que el cobro de la pensión no contributiva correspondiente al Padrón I-2026 podrá realizarse a partir del 7 de febrero, tras la decisión de adelantar el cronograma de pagos como una medida preventiva frente a la actual situación de emergencia que afecta a diversas regiones del país.

Esta decisión se adopta en el marco del Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, que declara el Estado de Emergencia en varios distritos del país por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. De acuerdo con el programa, aproximadamente el 25.5% de los usuarios residen en distritos comprendidos dentro de esta declaratoria, lo que motivó la evaluación y ajuste del cronograma.

¿Cómo verificar si estas afiliado al programa?

El Midis resalta que es importante saber cómo verificar si están afiliados y cuándo pueden realizar el cobro de esta pensión.

En ese sentido, indica que puedes conocer si eres usuario del programa Contigo en el siguiente enlace

El adelanto del pago permitirá que las personas con discapacidad severa y sus familias cuenten oportunamente con este recurso económico, el cual contribuye a cubrir gastos esenciales, atención básica y otras necesidades prioritarias, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Desde el Programa Nacional Contigo se precisó que esta medida se aplica a todo el padrón de usuarios, independientemente de si residen o no en zonas declaradas en emergencia, considerando que dichas áreas podrían ampliarse y con el objetivo de garantizar un proceso de pago más eficiente y oportuno.