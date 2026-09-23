En entrevista con Gestión, Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, explicó que el crecimiento seguirá un modelo de asociación con operadores locales. En esta primera operación, Pominpro aporta los buses, conductores y la licencia para operar la ruta, mientras FlixBus aporta tecnología y conocimiento para la gestión del servicio.

“Nosotros llegamos a acuerdos donde se comparte la inversión que requiere el despliegue de una ruta”, aclaró Pastega. “FlixBus aporta además tecnología para que estos socios puedan operar esta ruta de forma más eficaz.”

La firma pone a disposición de sus socios tecnología y el know-how acumulado durante más de 13 años de operaciones de larga distancia, mientras los operadores locales ejecutan el servicio.

Flixbus, además, ha atendido a más de 500 millones de viajeros en más de 40 países y Perú es su cuarto mercado en Latinoamérica, después de Chile, México y Brasil.

Flixbus ha atendido a más de 500 millones de viajeros en más de 40 países. (Foto: Flixbus)

¿Cómo busca crecer FlixBus en el mercado peruano?

La primera operación tendrá dos buses y estará a cargo de Pominpro (Polo Minería y Proyectos S.A.C.), empresa del Grupo Polo. La compañía no ha comunicado una meta de unidades, pasajeros o ingresos para su primer año de operaciones.

Ante la consulta sobre cuántos buses necesitarían para alcanzar el punto de equilibrio, Pastega evitó entregar una cifra y señaló que el foco está en consolidar la ruta Lima-Chimbote-Trujillo.

“Arrancamos con una flota de dos autobuses. La idea que tenemos es obviamente crecer, pero queremos ir paso a paso”, sostuvo.

El siguiente paso podría llegar en los próximos meses. Pastega confirmó que FlixBus conversa con Grupo Polo y otros potenciales socios para que operen nuevas rutas con el respaldo de la compañía.

“Estamos en conversaciones con el Grupo Polo y con otros socios potenciales para, no el próximo año, sino muy pronto, lanzar nuevas rutas”, indicó.

El ejecutivo no precisó cuántas podrían concretarse ni estableció una fecha. Según explicó, cada nueva operación depende de las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un proceso que puede tomar varias semanas.

La elección de Grupo Polo responde, según Pastega, a su experiencia y escala. El ejecutivo señaló que el grupo cuenta con más de 600 buses en Lima y más de 20 años de experiencia en la operación de transporte, además de actividades vinculadas al sector minero.

FlixBus, agregó, selecciona a sus socios considerando su respaldo operacional y financiero y su capacidad para mantener estándares de calidad. En esta primera operación, Pominpro cuenta con la licencia para prestar el servicio y es propietario de los buses y de la flota de conductores.

La experiencia internacional también forma parte de la apuesta. En Chile, donde comenzó operaciones hace tres años, afirmó que cuenta con una red de socios que suma unos 200 buses y sostuvo que considera que FlixBus es “como el tercer operador” de ese mercado. Mientras que en la India cuentan con 300 autobuses espués de de poco menos de dos años de arrancar ahí.

La firma utiliza tecnología para gestionar pasajes, monitorear los viajes y ajustar sus tarifas según la demanda.

¿Qué hay detrás de las tarifas dinámicas de FlixBus?

La plataforma permite gestionar la compra de pasajes, hacer seguimiento del viaje, conocer la ubicación del bus y contactar a un agente. FlixBus también establece estándares para aspectos como el equipamiento de las unidades, cámaras de vigilancia y comodidad de los asientos.

La tecnología será además parte de la estrategia de precios. FlixBus utiliza un sistema de tarifas dinámicas que ajusta los valores de acuerdo con la demanda y otros factores externos.

Según Pastega, el sistema puede asignar automáticamente hasta 100 precios diferentes para una misma ruta y bus. Esto no significa que las 100 tarifas estén disponibles al mismo tiempo, sino que el sistema puede modificar el precio durante el proceso de venta según las condiciones de demanda.

El objetivo es elevar la utilización de los buses y atraer pasajeros que actualmente no necesariamente utilizan el transporte interprovincial formal.

En ese contexto, FlixBus lanzó una campaña promocional de S/5 para los trayectos Lima-Chimbote y Lima-Trujillo. La promoción permite comprar pasajes hasta el 8 de octubre y está sujeta a la disponibilidad de boletos.

Los pasajes se comercializan mediante la web y aplicación de FlixBus, además de los counters de Pominpro en las terminales de Los Olivos (Lima), Chimbote y Trujillo.

Pastega no adelantó cuál será la tarifa promedio una vez concluida la campaña. Explicó que, debido al sistema dinámico, no existe un rango fijo que pueda comunicar para la operación. Como referencia, señaló que un trayecto más largo normalmente tendrá un precio superior a uno más corto.

El acceso a terminales y las autorizaciones del MTC serán factores para la expansión de nuevas rutas.

¿Qué puede determinar la llegada de nuevas rutas?

Además de las autorizaciones del MTC, el acceso a terminales aparece como otro factor que podría determinar el ritmo de expansión. Pastega sostuvo que existen terminales que no permiten el ingreso de nuevos operadores pese a contar con disponibilidad.

“Hay muchas [terminales] que no permiten la entrada de nuevos operadores, aunque tienen disponibilidad”, afirmó.

El ejecutivo señaló que esta situación puede limitar el desarrollo de nuevas operaciones tanto para Grupo Polo como para otras empresas interesadas en competir en el mercado.

Por ello, aunque FlixBus conversa con distintos socios para ampliar su presencia, todavía no existe un número definido de nuevas rutas ni una fecha concreta para su lanzamiento. Lima será uno de los focos importantes por el tamaño de su mercado, pero Pastega remarcó que no será el único.

La llegada de FlixBus también ocurre en medio de cuestionamientos de gremios del transporte interprovincial sobre el modelo mediante operadores locales. Estos gremios han planteado interrogantes sobre la responsabilidad ante accidentes, pérdida de equipaje, demoras, cancelaciones y reembolsos, además de preguntar qué inversiones directas realizará FlixBus en flota, terminales y mantenimiento.

Al respecto, Pastega rechazó esas críticas y sostuvo que FlixBus cumple las leyes en los 45 países donde opera. “Es un gremio que, creo yo, representa a las grandes empresas interprovinciales y hace acusaciones constantes, pero sin aportar ninguna prueba. Lo hacen para intentar confundir a la sociedad y a los medios de comunicación.”

En Perú, precisó, Pominpro cuenta con la licencia para operar la ruta y es propietario de los buses y de la flota de conductores.

Así, el esquema separa las funciones de ambas compañías: Pominpro ejecuta la operación física de la ruta, mientras FlixBus aporta tecnología, conocimiento y herramientas para la gestión comercial y operativa.