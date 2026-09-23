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Dax Canchari Reyes
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FlixBus inició su operación en Perú con dos buses en la ruta Lima-Chimbote-Trujillo, operados por Pominpro (Polo Minería y Proyectos S.A.C.), empresa del Grupo Polo. La compañía alemana conversa con Grupo Polo y otros potenciales socios para sumar nuevas rutas en los próximos meses, aunque todavía no ha definido públicamente el tamaño que alcanzará en el país. ¿Qué marcará el ritmo de esa expansión?

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