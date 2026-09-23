La presidenta Keiko Fujimori se reunió en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de dicho organismo internacional.

La mandataria señaló, durante el encuentro, que combatir la delincuencia organizada transnacional es una prioridad de su Gobierno por sus efectos en la seguridad, la democracia y el desarrollo sostenible.

Fujimori planteó reforzar el intercambio de información, las instituciones y la cooperación internacional para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal, corrupción, trata de personas y tráfico de armas.

La mandataria también resaltó la necesidad de impulsar una migración ordenada, regular y segura, además de mejorar la cooperación entre los países involucrados en las rutas migratorias para prevenir la trata y el tráfico ilícito de personas.

Asimismo, agradeció el trabajo de nueve agencias de la ONU para prevenir y responder de manera anticipada ante el Fenómeno El Niño 2026-2027, especialmente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

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Finalmente, la presidenta, antes de la reunión, Fujimori firmó el libro de visitas de las Naciones Unidas.