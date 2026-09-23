Keiko Fujimori se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de dicho organismo internacional.

por sus efectos en la seguridad, la democracia y el desarrollo sostenible.

Fujimori planteó reforzar el intercambio de información, las instituciones y la cooperación internacional para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal, corrupción, trata de personas y tráfico de armas.

para prevenir la trata y el tráfico ilícito de personas.

Asimismo, agradeció el trabajo de nueve agencias de la ONU para prevenir y responder de manera anticipada ante el Fenómeno El Niño 2026-2027, especialmente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Finalmente, la presidenta, antes de la reunión, Fujimori firmó el libro de visitas de las Naciones Unidas.

La presidenta, en dicho encuentro, pidió a la ONU reforzar la cooperación contra el crimen transnacional y agradeció el apoyo de prevención ante El Niño. (Photo by Kena Betancur / AFP)
La presidenta, en dicho encuentro, pidió a la ONU reforzar la cooperación contra el crimen transnacional y agradeció el apoyo de prevención ante El Niño. (Photo by Kena Betancur / AFP)

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