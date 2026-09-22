Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Chile, José Antonio Kast, hicieron el martes un llamado ante las Naciones Unidas (ONU) para endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y aunar esfuerzos para combatir el terrorismo.

“Lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentadas como lo que son”, aseveró Fujimori al entregar su primer discurso como jefa de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York.

Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú en agosto, señaló que el combate a estas organizaciones delictivas será la prioridad de su gobierno. “En el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramando que lo sostiene”, expresó. “No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley”.

Algunas muestras de ello, agregó la mandataria, son la participación activa del país en acuerdos regionales como el Compromiso de Santiago —firmado en mayo en Chile— y la reciente adhesión al Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y cooperación militar regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El Perú se ha incorporado recientemente al Escudo de las Américas como muestra de su decidido compromiso de trabajar conjunta y coordinadamente con nuestros socios en este desafío de altísima prioridad”, completó.

En la misma línea se manifestó el presidente chileno Kast quien, como su homóloga peruana, también debutó en el mayor escenario de la diplomacia global.

El mandatario, que tomó las riendas de Chile en marzo, criticó las “malas decisiones” de gobiernos anteriores en materia de seguridad y migración y enfatizó que, con su llegada al poder, “Chile está de vuelta”.

Por primera vez en mucho tiempo, dijo Kast, “los gobiernos latinoamericanos están coordinándose de verdad” y articulándose para generar “acciones concretas contra el crimen organizado transnacional, el control migratorio y forjando oportunidades de desarrollo conjunto”.

“América Latina es el continente del futuro y quienes lideramos el continente hoy estamos dispuestos a impulsar ese cambio”, completó.

En ese sentido, mencionó que, bajo su gobierno, las fronteras “están más controladas” y destacó su plan migratorio, que se asemeja a la política impulsada por la administración de Trump. Para esta tarde, Kast igualmente tiene previsto participar en la cumbre Escudo de las Américas que se desarrollará de forma paralela a la Asamblea General de la ONU.

Poco después de la intervención de Kast, Chile oficializó su adhesión a la alianza, destacando sus “beneficios” al país, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad y una mejor coordinación interfronteriza.

“El Tren de Aragua o los grupos delictivos mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Cártel de Sinaloa son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional”, sostuvo la Cancillería en un comunicado.

Ante la asamblea, Kast hizo hincapié en que tanto las iniciativas regionales como las medidas de endurecimiento penal contra delincuentes en el ámbito nacional están dando frutos con una reducción del 11.5% en la tasa de homicidios en los últimos seis meses. Pero advirtió de que “la tarea no está terminada” sino “recién comienza”.

“Un país más seguro es un país con más confianza. Donde hay confianza, hay más crecimiento, empleo e inversión”, matizó Kast.