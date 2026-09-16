El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expuso esta tarde ante el Pleno del Senado acerca de la incorporación del Perú ante el Escudo de las América.

Durante su discurso, el canciller explicó los motivos por los cuales nuestro país decidió ser parte del Escudo de las Américas. En esa línea, afirmó que fue una decisión priorizando las necesidades del País.

“El Perú se incorpora al Escudo de las Américas en función de sus propios intereses nacionales. No se trata de adoptar las prioridades de otro estado”.

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Asimismo, Carlos Espá reafirmó que esta medida se dio en un contexto político que busca unir esfuerzos para combatir la criminalidad en la región.

“La incorporación del Perú [al Escudo de las Américas] expresa precisamente una decisión política de participar junto con los Estados Unidos y los demás países un esfuerzo común frente a la delincuencia organizada transnacional”, señaló el canciller.

Al inicio de su exposición, Carlos Espá reconoció que actualmente el país atraviesa por una gran crisis de inseguridad ciudadana y criminalidad como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.

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En otro momento, afirmó que la coalición regional fue fundada formalmente en marzo del 2026, durante la cumbre presidencial convocada por el presidente estadounidense Donald Trump en Miami. Al cuál el Perú fue invitado y contó con la participación de 13 países del hemisferio.

“El Escudo de las Américas es en su configuración actual, un espacio de cooperación multilateral de naturaleza política y estratégica al más alto nivel, que involucra actualmente a 15 países del continente. [Tras la incorporación de Colombia y Perú]”

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la naturaleza jurídica de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, pues agregó que no existe un procedimiento uniforme en las incorporaciones, ya que primero lo conformaron 13 países, luego se unieron Colombia y Perú.

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Además, agregó que no existe un procedimiento uniforme de adhesión aplicable a todos los país. Espá sostuvo que no hay un acuerdo entre estados por lo que las partes asumen derechos y obligaciones de carácter vinculante y obligatorio.