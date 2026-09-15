Las búsquedas que realizan los usuarios en Google han cambiado. Así lo reconoce Juan Manuel Lucero, head of News Partnerships, South SPLA, Google. “Hubo un cambio de paradigma. La tecnología no cambia al usuario, es el usuario quien impulsa el cambio tecnológico”, resaltó durante el LATAM Media Leaders Summit 2026, que tuvo lugar en Lima, Perú.

Lucero divide en dos las búsquedas. Una “tradicional” basada en palabras clave cortas y directas, principalmente basado en texto, lectura estática, consultas transaccionales y directas.

En contraste, está la búsqueda de la Gen Z, que básicamente se concentra en búsquedas conversacionales, tres veces más largas que en lenguaje natural; experiencias multimodales con formatos visuales y cortos; multitarea (+4 horas diarias consumiendo audio); y redes sociales como puerta de entrada inicial para nuevas generaciones.

Juan Manuel Lucero Head of News Partnerships, South SPLA, Google, Argentina. Foto: Whitney Miñán

“Antes teníamos que pensar cómo buscar, cómo era la forma [correcta] para hacerlo. Pero, ya no es necesario. Se necesita menos esfuerzo para buscar. Eso se traduce en que la búsqueda se ha transformado enormemente [...] Ya no solo se consume texto. El formato está cambiando. La forma tiene que ver con audio, video. Y, las redes sociales son una puerta de entrada”, detalló Lucero.

Además, recordó que hoy en día como usuarios enviamos miles de millones de clics a la web cada semana a través de las funciones de IA de Google. No necesariamente se busca solo información periodística, pero sí se busca más.

Por ejemplo, a través de AI Mode la búsqueda es una conversación, consultas son más largas y naturales, multimodal y visual, con consultas más complejas. “El buscador evolucionó. Los productos de Google evolucionan a medida que la búsqueda de los usuarios cambia”, apuntó.

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El futuro del ecosistema

El representante de Google se refirió al futuro del ecosistema basado en: control, calidad y valor en la era de la IA.

Originalidad y profundidad. Priorizar el contenido original y los puntos de vista únicos. El contenido genérico perdera tracción.

Priorizar el contenido original y los puntos de vista únicos. El contenido genérico perdera tracción. Control para los medios. Google escucha los pedidos de los medios, mantienen el control (a través de robots, txt o herramientas como google.extender) sobre cómo se rastrea su sitio.

Google escucha los pedidos de los medios, mantienen el control (a través de robots, txt o herramientas como google.extender) sobre cómo se rastrea su sitio. Apoyo, continuo e iterativo. Google está buscando nuevas maneras y cambiando las existentes para trabajar con el ecosistema.

Aprendizajes con la IA

En otro momento, Belén Jódar, COO de Hiberus Media Labs (España) y David Sancha, CEO de Hiberus Media Labs (España), hablaron de la IA y su ingreso a las redacciones, tomando como referencia experiencias de Xalok Assistant.

La combinación del análisis de datos y la inteligencia artificial puede generar mejores estrategias en una organización. Foto: Freepick

Ambos resumieron cinco aprendizajes:

Las decisiones de tecnología tienen impacto en el negocio Las funciones de IA deben integrarse en el flujo editorial de la redacción La IA requiere diseñar e implementar un sistema de gobernanza Las métricas de uso proporcionan información para evolucionar con IA La apliación correcta de la IA puede y debe aportar valor al negocio

La parte de la gobernanza es clave. A consideración de ambos ejecutivos, no es suficiente comprar licencias para que la redacción use las herramientas como quiera o sin homogenizar los prompts. Así, explicaron tres modelos de gobernanza:

Newsroom in the loop: el equipo valida y aprueba cada propuesta de la IA antes que se ejecute.

Newsroom on the loop: el equipo monitoriza el comportamiento de la IA para corregir o detener el sistema.

Newsroom in command: el equipo diseña el marco y condiciones de fincionamieto de la IA.

Para efectos de la concepción del Xalok Assistant, el modelo sobre el que se basan es el primero: newsroom un the loop, dándole protagonismo al periodista.

Vale decir que el periodismo no le ha otorgado las tareas de crear a la IA. “Las redacciones no ceden a la IA crear contenido”, dijo Sancha.

Según las métricas de uso expuestas de Xalok Assistant, entre enero y agosto de este año, el 63% usa la IA para edición, 22% distribución y solo 15% para la creación.

Por ejemplo, para la edición se concentran en tareas como revisar ortografía, colocar “negritas” y titulación. En creación, el foco está en la transcripción. Y, en distribución, se destacan la selección de tags, metadata y SEO, entre otros.