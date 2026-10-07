El dólar subió 2.11% frente al sol en lo que va del año, según el BCRP. (Autor:herstockart / Fuente:iStock)
El dólar subió 2.11% frente al sol en lo que va del año, según el BCRP. (Autor:herstockart / Fuente:iStock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Los vientos de cola, o catalizadores para una economía, jugarán un rol preponderante para la actividad, los mercados, condiciones financieras y la moneda peruana, vislumbra Bank of America, ¿qué proyecta en el mercado cambiario?

TE PUEDE INTERESAR

Fed desafía a Trump y remece mercados: así reaccionarán dólar y costo de créditos en Perú
Dólar: casas de cambio van más allá del cambio de monedas, ¿qué más le ofrecen a usted?
Remesas hacia el Perú se frenan este año, ¿cómo impacta Trump en dólares que entran al país?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.