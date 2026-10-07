Los riesgos que asoman, como el fenómeno de El Niño, alzas de tasas de interés en los países desarrollados y por consiguiente en los mercados emergentes, así como una oposición cerril en el Congreso a las iniciativas del Ejecutivo, están ya incorporados en las estimaciones del banco de inversión.

Entre los vientos favorables que acompañarán al Perú al menos hasta el 2027 figuran los términos de intercambio, o la relación entre los precios de los bienes que el país exporta y los que importa. En el balance del banco, estos seguirán elevados y guiados por precios de los metales cruciales, oro y cobre, en niveles máximos y tal evolución repercutirá en el tipo de cambio.

La divisa trepó en septiembre 1.8% a S/ 3.43 ante expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) haga subidas adicionales en su tasa de interés. Pero en octubre estas previsiones, al menos para el presente mes, aminoraron y, por ello, el dólar se mantiene en torno a S/ 3.43.

Pese a que bancos locales prevén un dólar entre S/ 3.35 y S/ 3.40 a fin de año, Bank of America tiene otra visión. “Creemos que puede llegar a S/ 3.20 para finales de este año”, manifiesta el director regional del banco de inversión, Carlos Capistrán.

“Nuestros estrategas más bien están pensando en que el sol pueda entrar en un proceso de apreciación que pueda llevarlo hasta niveles cercanos a S/ 3.20. Y eso es lo que estamos viendo en Bank of America”, menciona.

El sol pueda entrar en un proceso de apreciación, según el director regional de Bank of America, Carlos Capistrán. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

IA

La fuerte inversión de las grandes empresas en infraestructura para la IA avala el aumento en precios de metales, y junto con condiciones económicas y políticas favorables en Perú, sustentan que el sol se fortalezca –ante el dólar– hasta esos niveles, añade.

Entonces, más que algo temporal, la perspectiva favorece al sol, por lo que los estrategas del banco “están recomendando comprar soles”, señala el economista. Para comprar soles, los inversionistas tendrían que vender dólares.

Concomitante a ello, el banco revisó al alza su estimación del precio promedio del cobre a US$ 13,278 por tonelada en el 2026 (US$ 6.02 la libra) y la mantuvo en US$ 15,250 en el 2027 (US$ 6.92). Su precio hoy es de US$ 6.6. Para el oro, considera una cotización en torno a US$ 4,400 la libra (hoy en US$ 4,192).

“Si efectivamente se dan estos números, los precios que estamos esperando para estos metales, eso es un viento de cola muy favorable para Perú”, afirma Capistrán al precisar que el cobre quebraría récords y el oro seguiría en máximos.

“Seguimos muy constructivos con el proceso de inversión de inteligencia artificial en EE.UU. que está atrás de la demanda de estos metales. El aumento de la IA que estamos viendo, en particular en EE.UU. y China, es muy fuerte, y creemos que eso va a continuar; no vemos un fin cercano a eso”, sostiene.

Tasas

Pero uno de los riesgos es el alza vertiginosa de las tasas de interés de los bonos de países desarrollados, como los de EE.UU., a picos no vistos en décadas, ante el encarecimiento del petróleo, con efecto inflacionario, y déficit fiscal creciente.

El impacto de este repunte de tasas será inevitable en los países de la región, pero más en países como Colombia o Brasil, con déficit fiscales más abultados, que en el Perú, cuyo desbalance es menor, precisa el economista de Bank of America.

Y pese a reconocer que las tasas altas de los bonos de los gobiernos pueden infligir más volatilidad en la moneda; enfatiza que los movimientos serán atenuados por las buenas perspectivas de crecimiento de la economía local, los precios de los metales y la estimación de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subiría su tasa referencial probablemente dos veces.

“Formalmente tenemos (previsto) los aumentos (de la tasa del BCRP) en diciembre de este año y en enero, en modo precautorio por la inflación que puede subir mucho por El Niño”, detalla. Esto moderaría los efectos de las tasas de interés internacionales elevadas sobre el mercado cambiario local.

“La verdad es que nos gusta la moneda, nos gusta el sol y nuestros estrategas de hecho están recomendando comprar”, recalca el economista.

El Niño preocupa por impacto en inflación

El Niño es quizás el riesgo más pronunciado para la economía peruana que, junto con la colombiana, serán las más afectadas por el fenómeno, afirma Carlos Capistrán.

No obstante, aseveró que lo “que preocupa más es el impacto en la inflación, que en la actividad económica”. Así, el banco elevó su proyección de inflación a 4.5% este año, y a 3.2% para el siguiente.

Empero, Capistrán indica que el banco proyecta que la economía peruana crecerá 3.4% este 2026 y 4.4% el próximo año, porque, pese a “El Niño”, las condiciones son propicias por los metales en máximos, la mayor estabilidad política y un Gobierno promercado y que brinda confianza a la inversión.

El Niño es quizás el riesgo más pronunciado para la economía peruana, según Bank of America. (Foto: Andina)