Este año, el ecosistema de la IA habrá pedido prestado más que los operadores de cable estadounidenses para acompañar el auge de internet. (Foto: Difusión)
Este año, el ecosistema de la IA habrá pedido prestado más que los operadores de cable estadounidenses para acompañar el auge de internet. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Los grandes actores de la inteligencia artificial (IA) contraen préstamos por cientos de miles de millones de dólares, una oleada que contribuye al repunte de las tasas de interés y al nerviosismo de los inversores.

Los enormes flujos de caja que generan los gigantes tecnológicos, de Google a Meta, pasando por Amazon o Microsoft, ya no bastan.

Goldman Sachs prevé un nuevo incremento de la emisión de deuda del sector en el 2027, hasta alcanzar US$ 1.2 billones.

Este año, el ecosistema de la IA habrá pedido prestado más que los operadores de cable estadounidenses para acompañar el auge de internet o que las compañías ferroviarias durante la explosión del ferrocarril en Estados Unidos, en valores ajustados por la inflación.

Hasta ahora, el mercado de bonos absorbe este flujo sin sobresaltos, pero los emisores han tenido que pagar el precio. Incluso grandes nombres como Meta han tenido que ofrecer más de un 7% anual de interés, mientras que algunos especialistas en centros de datos (cloud) han ido más allá del 9%.

explica Chris Della Fave. Y todo el mercado se ve concernido.

En ese escenario, “alguien que hubiera comprado un bono del Tesoro puede decidir comprar (deuda de) Microsoft”, analiza Mark Malek, responsable de inversiones en Siebert Financial.

Meta. (Foto: EFE)
Meta. (Foto: EFE)

“Eso pone las tasas (de endeudamiento del gobierno estadounidense) bajo presión”, enfatiza.

La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, referencia en Wall Street, se sitúa actualmente en torno al 5.30%, su nivel más alto desde 2002.

“Riesgo de corrección”

El fenómeno de arbitraje entre ambas deudas, pública y privada, se ve reforzado por el hecho de que los fondos especulativos habían acumulado hasta hace poco bonos del Tesoro como nunca antes (un 7% del total en circulación a finales de 2025).

Estas empresas pueden reorientar sus inversiones más rápidamente que las aseguradoras o los fondos de pensiones.

Incluso si la guerra terminara y los precios del petróleo se moderaran, “no creo que los rendimientos bajaran de forma espectacular, debido a la influencia de la deuda de la IA”, estima Della Fave.

El Banco de Inglaterra señaló a finales de septiembre un “riesgo de corrección más pronunciado” que en julio, mes en el que el índice Nasdaq, referencia del sector tecnológico, cedió cerca de un 7%.

En este contexto, el especialista de informática en la nube Oracle es considerado como un indicador adelantado.

“Si Oracle tiene un problema, si no pueden pagar” un vencimiento de deuda, alerta Mark Malek, “eso podría provocar un efecto de contagio” al conjunto de la deuda de la IA.

Con información de AFP

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