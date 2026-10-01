Fundada en Buenos Aires en 2003, Globant pasó de ser una startup a una firma global de servicios tecnológicos y en 2014 se convirtió en la primera compañía latinoamericana de software que cotiza en la Bolsa de Nueva York. (Foto: iStock)
Fundada en Buenos Aires en 2003, Globant pasó de ser una startup a una firma global de servicios tecnológicos y en 2014 se convirtió en la primera compañía latinoamericana de software que cotiza en la Bolsa de Nueva York. (Foto: iStock)
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Agencia Bloomberg
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La empresa argentina de software Globant S.A. apuesta a que la tecnología que ha borrado un 80% de su valor de mercado desde comienzos de 2025 también pueda reinventar el negocio que alguna vez la convirtió en una de las mayores historias de éxito tecnológico de América Latina.

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