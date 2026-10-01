La ONPE sancionó a Renovación Popular con una multa de S/ 198 mil (36 UIT) por utilizar recursos del financiamiento público directo para fines distintos a los establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

De acuerdo a la resolución, además la agrupación política perderá la el 60% de la asignación semestral del financiamiento público directo cuando sea confirmada.

De acuerdo a la ONPE, se identificaron 183 gastos del representante legal Fernando Sandoval Ruiz por conceptos como alimentación (agua, gaseosa, café y galletas), hospedaje, transporte aéreo y traslados, entre otros. El monto total de estos desembolsos asciende a S/ 51,600.98.

Asimismo, se registró un gasto de S/ 4,000 por el análisis de la cuenta de Rafael López Aliaga en TikTok, así como tres pagos por concepto de bonificaciones a un trabajador, que suman S/ 15,000.

Fuente: Canal N.

Otro desembolso corresponde a la contratación del servicio de conferencias en comunicaciones y estrategia política con la Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP), por un monto de S/ 82,320.

También se reportó la adquisición de 1,000 bolsas de notex, 1,000 gorros publicitarios y 100 chalecos a dos proveedores por un monto total de S/ 13,349.

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A ello se suman pagos por S/ 51.10 en intereses generados por depósitos fuera de plazo a la AFP.

Finalmente, se registró un reembolso de gastos al representante legal por S/ 46,137, correspondiente a alimentación (café, alfajor, galletas, sándwich y jugo), medicamentos, alojamiento, pasajes aéreos y movilidad, entre otros conceptos.

En la resolución se exhorta a Renovación Popular a regularizar la sanción en 30 días hábiles.

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Del mismo modo, en la resolución se da cuenta que la sanción se reducirá en un 25% si se cancela el monto antes del término para impugnar administrativamente la resolución que puso fin a la instancia y no interpone recurso impugnativo alguno.

Además, estipula que puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta.