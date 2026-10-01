El diputado Frank Krklec (Renovación Popular) afirmó que la Comisión de Constitución alcanzó un texto consensuado sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori.

En declaraciones a RPP, el legislador indicó que el documento fue elaborado por los equipos técnicos de las bancadas que integran el grupo de trabajo y que ya fue entregado a la comisión, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), para la elaboración del dictamen.

“Acabo de conversar con el equipo técnico de nuestra bancada y nos comentaron que, luego de una ardua jornada, hasta las 10 de la noche se han quedado ayer en el Congreso con los equipos técnicos de las bancadas de la comisión, por fin hay humo blanco”, señaló.

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Seguridad y Fenómeno El Niño

Krklec precisó que el texto acordado se concentra en dos materias: seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño. En este último punto, agregó, se incluyen medidas relacionadas con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la atención del sector agrario.

Frank Krklec afirmó que la Comisión de Constitución alcanzó un texto consensuado sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. Foto: Congreso.

El legislador indicó que el documento recoge propuestas de las bancadas de Obras, Buen Gobierno y Renovación Popular. También señaló que asesores de Nación participaron en las reuniones para elaborar el texto, aunque, según dijo, esta agrupación todavía no habría presentado formalmente su propuesta.

La Comisión de Constitución tiene previsto sesionar este jueves desde las 2:00 p.m. para abordar el dictamen. Krklec sostuvo que existe disposición de la mayoría de bancadas para otorgar facultades al Ejecutivo, aunque con materias delimitadas y acotadas.

“La mayoría de las bancadas, a través de sus voceros, han expresado la posición de que se le quiere dar facultades al Gobierno, debidamente delimitadas y acotadas, pero se le va a dar facultades”, afirmó.

En la misma línea, el diputado de Obras, Heber López, señaló que existe un acuerdo para otorgar facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y frente al Fenómeno El Niño.

“Hoy tenemos la sesión y yo también considero que sí va a haber una buena perspectiva y, probablemente, estemos aprobando este texto sustitutorio”, declaró.