La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la República volvió a pausar el debate sobre el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas.

La presidenta del grupo, Giannina Avendaño (Juntos Por el Perú), envió a un cuarto intermedio en la sesión de la mañana de este miércoles 30 de setiembre.

“Vamos a pasar a un cuarto intermedio para ver qué formula adoptamos”, indicó Avendaño.

La decisión se tomó luego de informar sobre la recepción de hasta tres textos sustitutorios sobre la propuesta de delegación de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori.

Avendaño dio cuenta que una es del grupo parlamentario Renovación Popular, que plantea 10 materias acotadas.

Otra es del Partido Cívico Obras con cinco materias: penal, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio.

El tercero es del Partido del Buen Gobierno, que se enfoca en medidas sobre inseguridad y la atención del fenómeno de El Niño (FEN).

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