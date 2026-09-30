El reporte anterior daba cuenta que El Niño Costero continuaría solo “hasta mediados de otoño”. Ahora, se contempla toda la estación.

Lamentablemente, el FEN no solo traerá consecuencias humanas y económicas, sino también sanitarias, explicadas en los estancamientos de líquidos por lluvias, inundaciones y huaycos. Esto generará condiciones favorables para el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue.

Un análisis de Gestión evidencia el gran desafío para el país que supondrá la atención de esta enfermedad viral febril, con secuelas más allá del término del FEN, pero cuyo presupuesto va en discordancia.

Dengue y menor presupuesto

El Minsa, mediante su sala situacional de enfermedades metaxénicas, donde se incluye el dengue y otros como la malaria y zika; reportó más de 59,000 casos a la mitad de setiembre.

Las regiones más afectadas son Piura (11,179), La Libertad (9,222), San Martín (7,936), Lambayeque (6,744) y Lima (5,539). Esto, aún sin el impacto de magnitud “extraordinaria” de El Niño, aunque en los últimos días ya se reportan lluvias torrenciales en el norte del país.

El último escenario de altas temperaturas data del 2023. Entonces, se acumuló más de 256,600 casos de dengue en el país, mientras que, en 2024, la cifra se elevó a los 271,500. Estas cifras son casi cinco veces más de lo reportado en lo que va de este año.

En 2023, cuando el país se afectó por el Ciclón Yaku y El Niño Costero, Piura fue la región que concentró la mayor cantidad de casos, bordeando las 80,000. Lima y Lambayeque superaron las 30,000 cada una.

En 2024, Lima reportó casi 88,000 casos, superior a lo anotado el año previo por Piura. Le siguió La Libertad con alrededor de 50,000.

Sin embargo, el panorama presupuestal identificado por este diario muestra un escenario adverso, con menores recursos.

Para este año, el presupuesto total consignado a la partida de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, que permitiría dimensionar la atención ante el dengue, ascendió a los S/ 514.86 millones y marca una ejecución de más del 70% .

Esta cifra es inferior en 3% a los S/ 530.90 millones con los que se cerró el 2025, año que también tuvo una disminución de más de 7% frente al 2024.

Si bien el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se ajusta a diario y tiene flexibilidad para incrementos o reducciones de recursos, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) también presenta un escenario de caída para las enfermedades metaxénicas.

Este año se inició con recursos por S/ 451.35 millones en esta partida. Esto es 9.2% menos que los S/ 497.11 millones con los que ese comenzó el año pasado.

Factores del panorama ante el dengue

Óscar Ugarte, extitular del Minsa, señaló como un principal problema en el presupuesto, más allá de las reducciones en años recientes, que ha sido consignado y viene ejecutándose bajo un escenario que no considera un El Niño “extraordinario”.

“Los último gobiernos cortos han estado previendo la vacunación ante el dengue, la compra de vacunas, sin considerar la magnitud extraordinaria. Es un escenario desfasado y se tiene que llamar la atención críticamente, tanto al Ejecutivo como al Congreso. En los siguientes meses habrá grandes concentraciones de gente por la visita del Papa en zonas de alto riesgo”, observó.

Adrian Neyra, docente de ingeniería ambiental en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), mencionó que el FEN funciona como un multiplicador del riesgo del dengue. Factores como las brechas en saneamiento, urbanización, han generado todas las condiciones para su rápida propagación.

“El crecimiento urbano, sobre todo el urbano informal, ha permitido que, en la actualidad, pueda propagarse el dengue en toda la costa, ya no solo en el norte del país”, indicó.

En este contexto, Neyra señaló que los niños son los más expuestos, pues no conocen los riesgos que supone el agua acumulada. “Hoy debería ser casi una regla el uso de repelentes”, sostuvo.

Al análisis de Ugarte, este virus tiene alcance, por ejemplo, en todos los distritos de Lima y con solo lluvias puede activarse masivamente.

Otro factor adverso para este contexto que observó el exministro es que, a inicios del año, el Minsa determinó que las compras de medicamentos y vacunas las harían los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras, cuando usualmente está a cargo el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

“Esa compra absurdamente descentralizada, con muy poca intervención de Cenares, encarece el precio de los medicamentos y reduce el volumen global, con el consiguiente desabastecimiento en las regiones”, anotó.

Neyra recordó que existen dos tipos de dengue: el común, que genera prospecto inflamatorio; y el hemorrágico, que es más letal y tiene una incidencia de entre 1% y 5% por grupo vector.

Medidas urgentes ante el dengue

Para Ugarte, se requiere fortalecer el primer nivel de atención de manera urgente para afrontar un mayor riesgo ante el FEN. Esto requiere elevar la capacidad de recursos humanos, ampliando el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

“Cada año, salen 15,000 profesionales de la salud, pero hay solo alrededor de 10,000 plazas rentadas. En años previos, incluso, la cifra de quienes quedaron fuera se elevó hasta los 20,000. Esto demanda ampliación presupuestal”, refirió.

En tanto, Neyra planteó que se preparen programas municipales para desplegar campañas de fumigación, a su vez de actividades de concientización sobre la gravedad del dengue.

Desde el Minsa indicaron a Gestión que vienen ejecutando una estrategia integral contra las enfermedades metaxénicas, la cual está basada en: fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, control vectorial, inmunización y atención médica integral, y comunicaciones.