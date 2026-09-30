¿El Perú está preparado para el brote de dengue ante un El Niño extraordinario?
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Conforme avanzan las semanas, se elevan las probabilidades de un fuerte impacto y mayor duración del Fenómeno de El Niño (FEN). La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) presentó su última actualización al cierre de setiembre, donde ratificó que se mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero del 2027 y reduciría su incidencia hacia el otoño.

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