La Contraloría General de la República advirtió la demora en la entrega y uso de equipos biomédicos valorizados en más de S/ 1.5 millones, que fueron adquiridos por el Ministerio de Salud (Minsa), para destinarlos a diversos hospitales de distritos de Lima Metropolitana y en provincias de la región Lima, lo cual impide ponerlos en funcionamiento a favor de los pacientes.

Cabe señalar que los equipos biomédicos forman parte de cuatro contratos de adquisición suscritos por el Minsa y proveedores privados: el primero era para la compra de seis equipos de laparoscopía por S/ 3′806,463; el segundo, para la compra de 17 sistemas de videoendoscopio por S/ 19′880,900; el tercero, para 93 equipos de electrocirugía para cono LEEP por S/ 5′712,000; y el cuarto para la adquisición de 192 equipos biomédicos de videocolposcopio para adultos por S/ 11′990,016.

En el Informe de Hito de Control n.° 034-2026-OCI/0191-SCC , cuyo periodo de evaluación fue del 18 de julio de 2025 al 25 de agosto de 2026, se advierte que dos quipos de laparoscopía valorizados en S/ 1′264,901, que estaban destinados para el Hospital de San Juan de Lurigancho y el Hospital San Juan Bautista de la provincia de Huaral, se encuentran sin uso por falta de conformidad.

LEA TAMBIÉN: Gobierno declara al Minsa en reorganización para evaluar gestión y proponer reformas

La comisión de control también advirtió que dos equipos de electrocirugía para cono LEEP, cuyo valor asciende a S/ 120,430.11, destinados al Hospital de San Juan de Lurigancho y al Hospital Nacional Arzobispo Loayza no han sido entregados a dichos nosocomios a pesar de haber transcurrido más de 75 días calendario de vencimiento del plazo contractual, lo que puede generar mayores gastos a los hospitales e inclusive la resolución del contrato.

Al respecto, la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Salud informó que el contrato de esos equipos continúa en ejecución y no disponen de actas de conformidad, a lo que se suma que tampoco ha sido pagado o cancelado, según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Contraloría recomendó al Minsa adoptar medidas urgentes para poner en funcionamiento instrumentos a favor de los pacientes. Foto: Gestión

La Contraloría también evidenció que dos videocolposcopios, cuyo valor asciende a S/ 123,960, que fueron entregados e instalados en los hospitales de San Juan de Lurigancho (SJL) en Lima Metropolitana y San Juan Bautista en la provincia de Huaral, no están siendo utilizados a pesar de contar con su respectiva conformidad desde hace 91 días. Esta situación podría limitar el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento oportuno de lesiones premalignas del cuello uterino mediante el uso de dichos equipos.

LEA TAMBIÉN: Minsa buscará reducir a 4 meses y medio el tiempo de espera para cirugías en hospitales

En el caso del videocolposcopio, asignado al área de Ginecología Oncológica del Hospital de SJL, está instalado; pero, sin uso porque el personal técnico manifestó desconocer su manejo argumentando que la instalación física se realizó en presencia de un trabajador que ya no labora en la institución, mientras que el médico jefe del área indicó que, por disposición del proveedor, el dispositivo no debía utilizarse hasta recibir una autorización formal.

Mientras que el videocolposcopio, determinado al Hospital San Juan Bautista de Huaral, se encontraba instalado y sin uso en el Tópico del Servicio de Oncología debido a que, según el director del hospital, el único especialista responsable de operar el equipo (cirujano oncólogo) renunció el 12 de mayo de 2026 y actualmente se está ejecutando un proceso de contratación de nuevo personal asistencial. Adicionalmente, el Minsa comunicó la autorización de uso mediante correo electrónico del 3 de junio de 2026, pero se carecen de las credenciales de acceso al software.

LEA TAMBIÉN: Minsa advierte sanciones por divulgar datos médicos de pacientes sin autorización

La Contraloría comunicó estos hechos al titular del Minsa para que adopte medidas urgentes para que estos equipos puedan entrar en funcionamiento y ponerlos al servicio de los pacientes que acuden a los hospitales involucrados.

Recomienda fortalecer la gestión de medicamentos en el Hospital Sergio Bernales

De otro lado, la Defensoría del Pueblo supervisó diversos ambientes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en el distrito de Comas, donde identificó aspectos que requieren atención en la gestión, almacenamiento y conservación de medicamentos e insumos médicos, situaciones que podrían repercutir en su disponibilidad oportuna, calidad y seguridad.

Durante la visita, los representantes de la Oficina Defensorial de Lima Norte verificaron limitaciones en los espacios destinados al almacenamiento de productos farmacéuticos, lo que puede dificultar la adecuada organización de las existencias, rotación del stock y control de las fechas de vencimiento. Frente a ello, la institución recomendó efectuar un inventario integral de las farmacias y almacenes, así como revisar los mecanismos de control existentes, a fin de contar con información actualizada que permita adoptar medidas preventivas y correctivas oportunamente.

El Hospital Sergio E. Bernales dispone de farmacias que atienden, entre otros servicios, emergencia, consultorios externos y sala de operaciones; es asi que, en la farmacia central y en la correspondiente a sala de operaciones se identificaron condiciones que requieren ser mejoradas para garantizar la adecuada conservación de los productos farmacéuticos.

Durante la supervisión se advirtió que determinados equipos de climatización no funcionarían adecuadamente, mientras que otros equipos destinados a la conservación requieren mantenimiento; asimismo, los termohigrómetros utilizados para monitorear temperatura y humedad requieren ser revisados y mantenidos en condiciones que permitan obtener registros confiables. Para la Defensoría del Pueblo, el adecuado control de la temperatura, humedad y demás condiciones ambientales constituye un componente esencial de la gestión farmacéutica, debido a que la conservación inadecuada puede comprometer la calidad, estabilidad y seguridad de los medicamentos antes de su utilización.

La supervisión permitió identificar, además, la existencia de productos farmacéuticos vencidos correspondientes al periodo 2021-2025; y de acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento, parte de esta situación estaría relacionada con dificultades de gestión producidas durante la pandemia por COVID-19. Al respecto, la Defensoría del Pueblo precisó la necesidad de garantizar que todo medicamento vencido se encuentre debidamente identificado, segregado del stock utilizable y sujeto a los procedimientos correspondientes para su baja y disposición final, evitando cualquier riesgo de confusión o reincorporación al circuito de dispensación.

Los hallazgos forman parte de una problemática que viene siendo objeto de seguimiento defensorial. En junio de 2026, durante una supervisión al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ya se había identificado la existencia de productos farmacéuticos y dispositivos médicos vencidos, así como deficiencias en las condiciones de almacenamiento. Asimismo, el Informe Defensorial n.° 265 formuló recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión y las condiciones de atención del establecimiento.

Ante la persistencia de algunas de estas situaciones, la Oficina Defensorial de Lima Norte recomendó a la Dirección del Hospital Sergio E. Bernales fortalecer los mecanismos de control preventivo de existencias, incluyendo sistemas de alerta sobre medicamentos próximos a vencer que permitan adoptar medidas con suficiente anticipación, tales como su adecuada rotación, redistribución o las acciones que correspondan conforme a la normativa sanitaria vigente.

Asimismo, se recomendó revisar las medidas implementadas por las áreas de farmacia, almacén y logística, con la finalidad de identificar las causas que originan la acumulación de productos próximos a vencer o vencidos y establecer mecanismos que eviten su recurrencia. De igual manera, considerando la alta demanda de determinados medicamentos, se recomendó evaluar mecanismos de información periódica sobre la disponibilidad de productos de mayor utilización, tanto para facilitar una adecuada gestión interna como para fortalecer la articulación con otros establecimientos de salud cuando sea necesario gestionar oportunamente su redistribución o abastecimiento.

Para la Defensoría del Pueblo, el acceso a medicamentos no se garantiza únicamente con su adquisición; es necesario asegurar que estos se encuentren disponibles en cantidad suficiente, oportunamente, adecuadamente almacenados y conservados, y en condiciones de calidad y seguridad durante todo el circuito que comprende su recepción, almacenamiento, distribución y dispensación.