El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, anunció una mayor cooperación contra organizaciones criminales tras la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

Consultado sobre el mensaje de la presidenta Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas respecto a las organizaciones criminales transnacionales, el embajador señaló que Estados Unidos y Perú se encuentran alineados en materia de seguridad.

Navarro detalló que la cooperación incluirá capacitación, intercambio de inteligencia y apoyo de las agencias estadounidenses que trabajan con las autoridades peruanas. “Yo le diría a los criminales que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado porque estamos más alineados que nunca”, expresó a la prensa.

Agregó que uno de los objetivos es compartir información entre los países participantes para evitar que las organizaciones criminales simplemente trasladen sus operaciones de un territorio a otro cuando aumente la presión de las autoridades. “Tenemos que trabajar en conjunto y ese es el propósito del Escudo de las Américas”, señaló en Canal N.

Navarro respalda calificar a grupos criminales como terroristas

Respecto al pedido de facultades legislativas impulsado por el Ejecutivo, Navarro señaló que el primer paso sería que el Congreso evalúe la propuesta para determinar bajo qué condiciones determinadas organizaciones criminales podrían ser calificadas como grupos terroristas.

Según explicó, una eventual modificación del marco legal permitiría posteriormente fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y las acciones de las instituciones encargadas de combatir a estas organizaciones.

El embajador sostuvo que Estados Unidos continuará apoyando al Perú mediante capacitación, intercambio de información y cooperación entre las agencias de seguridad de ambos países. La cooperación en seguridad se suma así a la agenda de fortalecimiento de los vínculos comerciales y portuarios entre Perú y Estados Unidos, en un contexto de mayor coordinación bilateral frente al crimen organizado transnacional.

Carlos Espá y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, a la espera de la llegada de Marco Rubio. Foto: Andina

Bernie Navarro destaca acuerdo entre Perú y PortMiami

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la suscripción de una declaración de intención para establecer un acuerdo de “puertos hermanos” entre la Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami, y sostuvo que este mecanismo permitirá fortalecer la cooperación y ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países.

El acuerdo contempla el intercambio de información, experiencias y conocimiento técnico en ámbitos como el transporte de carga y pasajeros, cruceros, infraestructura y desarrollo portuario.

Durante la ceremonia de suscripción, realizada en el Callao, Navarro resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre los puertos peruanos y uno de los principales terminales portuarios de Estados Unidos.