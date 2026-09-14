Carlos Espá rechaza “falsa dicotomía” entre Estados Unidos y China por Escudo de las Américas. (Foto: Andina)
Carlos Espá rechaza “falsa dicotomía” entre Estados Unidos y China por Escudo de las Américas. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la coalición política y militar impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, precisó que decisiones como conceder asilo corresponden al Ejecutivo, aunque este debe actuar con transparencia e informar al Congreso cuando sea requerido.

Espá afirmó que el gobierno de Keiko Fujimori busca respetar la separación de poderes y desarrollar una política exterior institucional.

“Hay una narrativa y las narrativas generalmente se desarrollan sobre la base de falsas dicotomías. Yo creo que hay una falsa dicotomía propia de una narrativa interesada de poner el tema de la Escudo de las Américas como un tema entre Estados Unidos y China. El Escudo de las Américas es un instrumento destinado a proteger y a defender la soberanía nacional”, señaló en declaraciones a la prensa.

El canciller explicó que esta alianza se trata de un mecanismo multilateral con participación de más de 15 países, creado para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.

Entre los delitos y amenazas que busca combatir mencionó el narcotráfico, las narcoavionetas, la minería ilegal, el lavado de activos y la contaminación ambiental causada por metales pesados y mercurio.

Por otro lado, Espá defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y afirmó que este recurso también fue utilizado por gobiernos anteriores. F

Se priorizará trabajo técnico y político rumbo a la OCDE

Por otro lado,

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso indicó que su gestión mantendrá el impulso político y técnico en el proceso iniciado por el Estado peruano.

Además, precisó que 7 de los 23 comités evaluadores de la organización internacional ya han aprobado al Perú.

“Para el 2027 nuestra prioridad será acelerar el trabajo técnico y político necesario para completar las evaluaciones pendientes y continuar avanzando en un proceso que contribuirá a elevar los estándares de nuestras políticas públicas”, mencionó.

Previamente, el canciller señaló que, para el 2027, el presupuesto solicitado por el sector es de S/1´150,32 millones, de los cuales S/ 1’131,1 millones corresponden al ministerio y el monto restante a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

También anunció que en los próximos meses se tiene prevista la realización de gabinetes binacionales con Ecuador, Colombia y Bolivia, y otro a inicios del 2027 con Chile, para convertir las prioridades comunes en compromisos concretos y verificables.

El canciller indicó que esta alianza se trata de un mecanismo multilateral con participación de más de 15 países, con el objetivo de enfrentar organizaciones criminales transnacionales. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El canciller indicó que esta alianza se trata de un mecanismo multilateral con participación de más de 15 países, con el objetivo de enfrentar organizaciones criminales transnacionales. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

CCL exhorta al Gobierno a impulsar un acuerdo nacional para cerrar brechas educativas
Perú expulsó a más de 2,800 extranjeros irregulares en lo que va del año
Gobierno presenta Plan Nacional de Educación 2026-2031: ¿qué propone?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.