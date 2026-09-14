El ministro de Relaciones y Exteriores, Carlos Espá, respondió acerca del marco legal que permitió la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, la coalición política y militar impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El canciller indicó que la Constitución Política encarga a la presidenta de la República la conducción de las relaciones exteriores. Además, precisó que decisiones como conceder asilo corresponden al Ejecutivo, aunque este debe actuar con transparencia e informar al Congreso cuando sea requerido.

Espá afirmó que el gobierno de Keiko Fujimori busca respetar la separación de poderes y desarrollar una política exterior institucional. Asimismo, sobre una eventual tensión entre la cooperación con Estados Unidos y el vínculo comercial con China, el canciller negó que ambas relaciones sean incompatibles.

“Hay una narrativa y las narrativas generalmente se desarrollan sobre la base de falsas dicotomías. Yo creo que hay una falsa dicotomía propia de una narrativa interesada de poner el tema de la Escudo de las Américas como un tema entre Estados Unidos y China. El Escudo de las Américas es un instrumento destinado a proteger y a defender la soberanía nacional”, señaló en declaraciones a la prensa.

El canciller explicó que esta alianza se trata de un mecanismo multilateral con participación de más de 15 países, creado para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.

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Entre los delitos y amenazas que busca combatir mencionó el narcotráfico, las narcoavionetas, la minería ilegal, el lavado de activos y la contaminación ambiental causada por metales pesados y mercurio.

Por otro lado, Espá defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y afirmó que este recurso también fue utilizado por gobiernos anteriores. Frente a las críticas de algunas bancadas, indicó que el Ejecutivo presentó un paquete de medidas extraordinarias similar a los solicitados en anteriores administraciones.

Se priorizará trabajo técnico y político rumbo a la OCDE

Por otro lado, Espá informó que una de las prioridades para el próximo año será continuar con los pasos para la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso indicó que su gestión mantendrá el impulso político y técnico en el proceso iniciado por el Estado peruano.

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Además, precisó que 7 de los 23 comités evaluadores de la organización internacional ya han aprobado al Perú. Asimismo, se cuenta con la opinión favorable de 13 de los 25 grupos en los que está trabajando el país.

“Para el 2027 nuestra prioridad será acelerar el trabajo técnico y político necesario para completar las evaluaciones pendientes y continuar avanzando en un proceso que contribuirá a elevar los estándares de nuestras políticas públicas”, mencionó.

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Previamente, el canciller señaló que, para el 2027, el presupuesto solicitado por el sector es de S/1´150,32 millones, de los cuales S/ 1’131,1 millones corresponden al ministerio y el monto restante a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

También anunció que en los próximos meses se tiene prevista la realización de gabinetes binacionales con Ecuador, Colombia y Bolivia, y otro a inicios del 2027 con Chile, para convertir las prioridades comunes en compromisos concretos y verificables.