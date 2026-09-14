Desde enero se ha expulsado a más de 2,800 extranjeros ilegales en el Perú, informó el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis.

Yunis precisó a Andina que se realizaron 5,461 operativos para identificar a los foráneos en situación irregular, previa labor articulada con la Policía Nacional y otras instituciones.

En total, con estas intervenciones se revisaron los documentos e información de 83,422 extranjeros.

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César Astudillo, ministro del Interior, indicó hace poco ante el Congreso que se espera elevar el total de expulsiones en los próximos meses. Una postura similar anunció también el canciller Carlos Espá.

Perú tiene a 1.6 millones de venezolanos. En 2025, del total de expulsados, el 70% tenía dicha nacionalidad. Foto: difusión / Migraciones

Para ello, el Gobierno peruano trabaja con Venezuela para que las deportaciones se realicen a través de barcos.

Cabe recordar que el Perú tiene a 1.6 millones de venezolanos —entre migrantes y refugiados—, lo que convierte a nuestro país en el país con la segunda mayor comunidad en el mundo.

En 2025 se expulsó a 3,411 ciudadanos extranjeros, de los cuales el 70% eran de nacionalidad venezolana.