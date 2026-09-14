En operativos realizados por la PNP y Migraciones, se ha revisado en lo que va del año la documentación de 83,422 extranjeros. Foto: Andina
En operativos realizados por la PNP y Migraciones, se ha revisado en lo que va del año la documentación de 83,422 extranjeros. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Desde enero se ha expulsado a más de 2,800 extranjeros ilegales en el Perú, informó el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis.

Yunis precisó a Andina que se realizaron 5,461 operativos para identificar a los foráneos en situación irregular, previa labor articulada con la Policía Nacional y otras instituciones.

En total, con estas intervenciones se revisaron los documentos e información de 83,422 extranjeros.

César Astudillo, ministro del Interior, Una postura similar anunció también el canciller Carlos Espá.

Perú tiene a 1.6 millones de venezolanos. En 2025, del total de expulsados, el 70% tenía dicha nacionalidad. Foto: difusión / Migraciones
Perú tiene a 1.6 millones de venezolanos. En 2025, del total de expulsados, el 70% tenía dicha nacionalidad. Foto: difusión / Migraciones

Para ello, el Gobierno peruano trabaja con Venezuela para que las deportaciones se realicen a través de barcos.

Cabe recordar que , lo que convierte a nuestro país en el país con la segunda mayor comunidad en el mundo.

En 2025 se expulsó a 3,411 ciudadanos extranjeros, de los cuales el 70% eran de nacionalidad venezolana.

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