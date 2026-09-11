Keiko Fujimori anunció que Álvaro Vargas Llosa será el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, luego de que el escritor aceptara la invitación de su gobierno.

“Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en Estados Unidos”, dijo a RPP.

La jefa de Estado precisó que el hijo del Nobel Mario Vargas Llosa posee “muchísima experiencia” para elevar las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.

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Cabe añadir que Álvaro Vargas Llosa ha apoyado a Keiko Fujimori en campañas presidenciales anteriores, manteniendo así un perfil similar al del fallecido literato, quien también avaló a la heredera de Alberto Fujimori para tomar las riendas del país.

Por otro lado, Keiko Fujimori indicó que en los próximos días se cumplirá con los procedimientos y protocolos para formalizar el nombramiento de AVLL como embajador en Estados Unidos.