Washington, París, México, Brasilia y Nueva Delhi figuran entre los destinos de los diplomáticos que serían designados por Cancillería. Foto: Andina.
Washington, París, México, Brasilia y Nueva Delhi figuran entre los destinos de los diplomáticos que serían designados por Cancillería. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El ya tendría seleccionados a los nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en diversas capitales, según información proporcionada a Gestión por una fuente cercana.

Las designaciones deberán ser confirmadas mediante las respectivas resoluciones supremas. Además, en algunos casos, el ya habría solicitado el agrément al país receptor.

Esta es la relación de nombres y destinos que se encuentra en proceso:

Con agrément solicitado

  • Álvaro Vargas Llosa — Estados Unidos (Washington).
  • Ana Peña — México.
  • María Eugenia Chiozza de Zela — Portugal (Lisboa).
  • Carlos Alberto Chocano Burga — Uruguay (Montevideo).
  • Rodolfo Coronado Molina — India (Nueva Delhi).
  • Ignacio Higueras — Francia (París).
  • María Antonia Ida Masana — Brasil (Brasilia).
  • Elmer Schialer — Canadá (Ottawa).

Con beneplácito solicitado

  • Pedro Bravo — Malasia.
  • Miguel Ángel Rodríguez Mackay — Marruecos.
  • José Barba Caballero — Costa Rica.
Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.
Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.

Representación en América, Europa y Asia

La lista contempla destinos estratégicos para la política exterior peruana, entre ellos Washington, México, Brasilia y Ottawa en el continente americano; París y Lisboa en Europa; y Nueva Delhi y Malasia en Asia.

En América Latina, las designaciones que estarían en trámite incluyen las de Ana Peña en México, Chocano Burga en Montevideo, Masana en Brasilia y Barba Caballero en Costa Rica.

En tanto, en Europa figurarían Higueras en París (Francia) y Chiozza en Lisboa (Portugal) . Para Asia, la relación incluye a Coronado en Nueva Delhi (India) y Pedro Bravo en Malasia. En África, .

Por ahora, se trata de designaciones que aún deben completar el proceso diplomático correspondiente y ser oficializadas por el Gobierno peruano mediante las resoluciones supremas respectivas.

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