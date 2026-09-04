El Ministerio de Relaciones Exteriores ya tendría seleccionados a los nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en diversas capitales, según información proporcionada a Gestión por una fuente cercana.

Las designaciones deberán ser confirmadas mediante las respectivas resoluciones supremas. Además, en algunos casos, el Gobierno peruano ya habría solicitado el agrément al país receptor.

LEA TAMBIÉN: Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán y cuestiona restricciones al comercio

Esta es la relación de nombres y destinos que se encuentra en proceso:

Con agrément solicitado

Álvaro Vargas Llosa — Estados Unidos (Washington).

(Washington). Ana Peña — México .

. María Eugenia Chiozza de Zela — Portugal (Lisboa).

(Lisboa). Carlos Alberto Chocano Burga — Uruguay (Montevideo).

(Montevideo). Rodolfo Coronado Molina — India (Nueva Delhi).

(Nueva Delhi). Ignacio Higueras — Francia (París).

(París). María Antonia Ida Masana — Brasil (Brasilia).

(Brasilia). Elmer Schialer — Canadá (Ottawa).

Con beneplácito solicitado

Pedro Bravo — Malasia.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay — Marruecos.

José Barba Caballero — Costa Rica.

Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.

Representación en América, Europa y Asia

La lista contempla destinos estratégicos para la política exterior peruana, entre ellos Washington, México, Brasilia y Ottawa en el continente americano; París y Lisboa en Europa; y Nueva Delhi y Malasia en Asia.

En América Latina, las designaciones que estarían en trámite incluyen las de Ana Peña en México, Chocano Burga en Montevideo, Masana en Brasilia y Barba Caballero en Costa Rica.

LEA TAMBIÉN: Perú y Estados Unidos lanzan iniciativa bilateral para impulsar cooperación espacial

En tanto, en Europa figurarían Higueras en París (Francia) y Chiozza en Lisboa (Portugal) . Para Asia, la relación incluye a Coronado en Nueva Delhi (India) y Pedro Bravo en Malasia. En África, Rodríguez Mackay sería designado en Marruecos.

Por ahora, se trata de designaciones que aún deben completar el proceso diplomático correspondiente y ser oficializadas por el Gobierno peruano mediante las resoluciones supremas respectivas.