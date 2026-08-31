Javier González-Olaechea. (Foto: Cancillería)
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Redacción Gestión
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La Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, presentó este lunes la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

Durante su gestión al frente de la Cancillería peruana, Javier González-Olaechea representó al Perú ante múltiples organismos internacionales y reforzó el vínculo de nuestro país con la OIT. Asimismo, lideró la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con países y organismos internacionales.

El excanciller trabajó como alto funcionario en la OIT, fue asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas y ejerció funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Cancillería peruana. (Foto: Andina)
Cancillería peruana. (Foto: Andina)

En dicho documento, ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger.

Las sesiones serán conducidas por el actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson y transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de dicha organización.

Con la presentación de la candidatura peruana, el Gobierno del Perú reafirma su compromiso con la Organización Internacional del Trabajo.

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