La Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, presentó este lunes la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

Las elecciones se realizarán el 16 de noviembre próximo a través de votación secreta y el mandato del nuevo director general iniciará el 1 de octubre de 2027.

Durante su gestión al frente de la Cancillería peruana, Javier González-Olaechea representó al Perú ante múltiples organismos internacionales y reforzó el vínculo de nuestro país con la OIT. Asimismo, lideró la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con países y organismos internacionales.

El excanciller trabajó como alto funcionario en la OIT, fue asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas y ejerció funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Basado en su sólida formación y experiencia pública y privada y con miras a su elección al cargo de director general de la OIT, el internacionalista González-Olaechea presentó su propuesta titulada “Una vida digna en la Era Disruptiva”.

Cancillería peruana. (Foto: Andina)

En dicho documento, ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger.

Como parte de la antesala a las elecciones, el próximo 23 de septiembre los candidatos sustentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual Consejo de Administración de la OIT y de todos los representantes de los 187 países que la conforman.

Las sesiones serán conducidas por el actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson y transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de dicha organización.

Con la presentación de la candidatura peruana, el Gobierno del Perú reafirma su compromiso con la Organización Internacional del Trabajo.