Convenio 193 OIT: qué cambiaría para Uber, Rappi y apps en Perú | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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El trabajo mediante plataformas digitales se ha expandido en los últimos años y hoy forma parte de actividades cotidianas como el transporte, el reparto de productos y la prestación de distintos servicios. Su crecimiento también ha mantenido abierta una discusión sobre cómo deben encajar estas nuevas formas de trabajo dentro de reglas laborales diseñadas, en gran medida, para relaciones más tradicionales.

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