Locadores: cuándo existe una relación laboral. (Foto: Andina)
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Gerardo Rosales Diaz
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Trabajar durante varios años para una misma empresa no convierte automáticamente a un locador de servicios en trabajador. Una reciente sentencia de la Corte Suprema analizó el caso de una persona que prestó servicios por más de 20 años y, pese a ello, descartó la existencia de un vínculo laboral.

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