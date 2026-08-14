Se tiene previsto que este viernes 14 de agosto se instale la Mesa Directiva de la comisión de Ética, luego de que sus sesiones se supendieran hasta en tres oportunidades

El grupo de trabajo, el cual será presidido por el partido Obras anunció el cambio de titularidad. Henry Albañil ingresará en reemplazo de Héber López, según la reestructuración informada por la representación parlamentaria tras la sesión del Pleno.

Al respecto, el diputado vocero de la bancada Obras, Víctor Piñan, oficializó la sustitución. “En la Comisión de Ética sale como titular Heber López Letona e ingresa como titular Henry Albañil Carmona y también en la Comisión de Acusaciones Constitucionales sale como titular el señor Juan Cabrera Nieto e ingresa Heber López Letona”, indicó.

Albañil explicó que el cambio responde a un tema de afinidad profesional solicitado por López Letona para integrar una comisión adecuada a su perfil.

Asimismo, remarcó que asumirá el cargo indicando que el Perú necesita que los parlamentarios tengamos una visión diferente. “No habrá tintes políticos. Todos van a pasar por el mismo procedimiento, sea de la bancada que sea”, anotó.

¿Cómo está conformado el grupo de trabajado?

El grupo de trabajo quedó conformado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Henry Albañil (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

#CongresoInforma | Sesionó la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados.



Durante la sesión, el diputado Javier Cipriani, quien condujo la sesión, anunció que la elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética se suspendió para el martes 11 de agosto a las… pic.twitter.com/O1ai5yIX3u — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 10, 2026

La designación de Jessica Pérez Quispe se produjo luego de que Juntos por el Perú modificara en dos oportunidades su propuesta para integrar la comisión . Inicialmente, la bancada anunció que revisaría la permanencia del diputado César Tito Rojas tras los cuestionamientos a su nombramiento y propuso reemplazarlo por Azucena Isla. Sin embargo, antes de la votación en el Pleno volvió a rectificar su decisión y planteó finalmente a Pérez Quispe, propuesta que fue aprobada.

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La Comisión de Ética Parlamentaria tiene como función supervisar la conducta de los integrantes de la Cámara de Diputados y velar por el cumplimiento de los principios, deberes y normas éticas inherentes a la función parlamentaria. Uno de los primeros casos que deberá evaluar será la denuncia por presunta agresión presentada contra el diputado Julián Pérez Mallqui, también integrante de Juntos por el Perú.