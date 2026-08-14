Henry Albañil ingresará en reemplazo de Héber López, según la reestructuración informada por la representación parlamentaria tras la sesión del pleno. Foto: captura Canal N
Henry Albañil ingresará en reemplazo de Héber López, según la reestructuración informada por la representación parlamentaria tras la sesión del pleno. Foto: captura Canal N
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Se tiene previsto que este viernes 14 de agosto se instale la Mesa Directiva de la comisión de Ética, luego de que sus sesiones se supendieran hasta en tres oportunidades

El grupo de trabajo, el cual será presidido por el partido Obras anunció el cambio de titularidad. Henry Albañil ingresará en reemplazo de Héber López, según la reestructuración informada por la representación parlamentaria tras la sesión del Pleno.

Al respecto, el diputado vocero de la bancada Obras, Víctor Piñan, oficializó la sustitución. “En la Comisión de Ética sale como titular Heber López Letona e ingresa como titular Henry Albañil Carmona y también en la Comisión de Acusaciones Constitucionales sale como titular el señor Juan Cabrera Nieto e ingresa Heber López Letona”, indicó.

Albañil explicó que el cambio responde a un tema de afinidad profesional solicitado por López Letona para integrar una comisión adecuada a su perfil.

Asimismo, remarcó que asumirá el cargo indicando que el Perú necesita que los parlamentarios tengamos una visión diferente. “No habrá tintes políticos. Todos van a pasar por el mismo procedimiento, sea de la bancada que sea”, anotó.

¿Cómo está conformado el grupo de trabajado?

El grupo de trabajo quedó conformado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Henry Albañil (Partido Cívico Obras) y .

La designación de Jessica Pérez Quispe se produjo luego de que Juntos por el Perú modificara en dos oportunidades su propuesta para integrar la comisión. Inicialmente, la bancada anunció que revisaría la permanencia del diputado César Tito Rojas tras los cuestionamientos a su nombramiento y propuso reemplazarlo por Azucena Isla. Sin embargo, antes de la votación en el Pleno volvió a rectificar su decisión y planteó finalmente a Pérez Quispe, propuesta que fue aprobada.

La tiene como función supervisar la conducta de los integrantes de la Cámara de Diputados y velar por el cumplimiento de los principios, deberes y normas éticas inherentes a la función parlamentaria. Uno de los primeros casos que deberá evaluar será la denuncia por presunta agresión presentada contra el diputado Julián Pérez Mallqui, también integrante de Juntos por el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: solicitan formalmente la suspensión por 120 días de Julián Pérez
Comisiones del Senado tendrán 12 integrantes: así se reparten por bancada política
Gobierno de Keiko Fujimori evaluará indulto a Alejandro Toledo
Miguel Torres pide a JP sanción para diputado Julián Pérez: Comisión de Ética verá el caso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.