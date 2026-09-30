Jaime Doehler, gerente general de la Compañía Peruana de Pisco, señaló que la bodega empezó a recibir visitantes entre abril y mayo. Desde entonces, ha atendido a unas 300 personas, entre turistas nacionales y extranjeros.

“Ya estamos operativos y podemos recibir turistas y visitas, darles a conocer la historia de Huamaní y del pisco, hacer catas, almuerzos, comidas e incluso eventos en las noches”, comentó a Gestión.

Las inversiones en su bodega para aumentar la capacidad de producción aún no se ejecuta. Esa obra estaba proyectada originalmente para culminar entre 2026 y 2027. (Foto: Pisco Huamaní)

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Pisco Huamaní: enoturismo con meta de ingresos al 2027

La bodega se ubica en la provincia de Pisco, a la altura de Paracas, en el kilómetro 234 de la Panamericana Sur. Cuenta con barra, cocina, terraza y parrilla, y por ahora todos sus servicios funcionan con reserva previa. La plantación de uvas, que forma parte de la experiencia, está en proceso y debería concluir antes de fin de año.

El siguiente paso es integrarse a la Ruta del Pisco y al circuito turístico de Paracas. “Esperamos lograr unos S/ 500,000 de ingresos hacia el 2027. Ese sería un primer objetivo, pero se va a dar conforme nos vayamos insertando en la ruta de turismo que se está desarrollando alrededor de Paracas”, indicó.

Además, el ejecutivo precisó que las ventas vinculadas al negocio del enoturismo aún son bajas, ya que recién han arrancado.

Exportaciones de Pisco Huamaní: la meta es que pesen la mitad

Para este año, la compañía espera cerrar con un crecimiento de alrededor de 15% en todos sus canales, impulsado tanto por las exportaciones como por el mercado nacional.

Actualmente, Pisco Huamaní llega a 14 mercados de exportación y busca sumar dos o tres más antes de fin de año, entre los que evalúa Grecia, Portugal, Suecia y Noruega.

La distribución de sus ventas se mantiene en 80% en el mercado local y 20% en exportaciones. “El reto es que todo crezca al mismo ritmo. Nuestra visión a futuro es que las exportaciones pesen un 50%”, afirmó. Esa meta está planteada a un horizonte de diez años, sin que las ventas nacionales dejen de crecer.

Según Doehler, la difusión de la gastronomía peruana y el mayor uso del pisco en la coctelería impulsan la demanda externa. No obstante, advirtió que se trata de una categoría aún pequeña fuera del país.

“Para los distribuidores es una oportunidad frente a categorías que ya no crecen mucho, e incluso les permite llegar a restaurantes que antes no atendían. A la vez es una dificultad, porque convencerlos de apostar por esta nueva categoría es todo un reto”, explicó.

En Estados Unidos, la marca está presente en la ciudad de Chicago y prevé ingresar durante el 2027 a California, Florida, Nueva Jersey y Nueva York a través de distribuidores. “Este año se están terminando de sentar las bases”, sostuvo.

La empresa solo comercializa marcas propias, aunque no descarta representar otras marcas nacionales o extranjeras. (Foto: Pisco Huamaní)

Nuevos lanzamientos y el pendiente del aumento de producción

En julio, la compañía lanzó una edición limitada de pisco mosto verde torontel, con entre 1,000 y 1,100 botellas numeradas, disponible en licorerías y supermercados. Según el ejecutivo, ya se vendió cerca de la mitad del lote.

La firma también sacó al mercado sus presentaciones en miniatura de 50 ml, que se venden en Duty Free (tienda libre de impuestos) y ya se exportan. Además, lanzó una edición conmemorativa por los diez años del BAP Unión, buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, al que la marca acompaña en sus travesías.

Hacia fines de este año o inicios del 2027, la empresa lanzaría un mosto verde italia como parte de su línea regular. Para mediados del próximo año prevé una nueva edición limitada.

En cambio, las inversiones en su bodega para aumentar la capacidad de producción aún no se ejecuta. Esa obra estaba proyectada originalmente para culminar entre 2026 y 2027. “Si los planes de crecimiento se siguen concretando, es algo que probablemente tendremos que ejecutar a partir del 2027 en adelante”, precisó.

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