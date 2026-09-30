El canal moderno (autoservicios) es el principal de la compañía, seguido muy de cerca por el tradicional (distribuidores y licorerías), que este año registra mayor crecimiento. (Foto: Pisco Huamaní)
El canal moderno (autoservicios) es el principal de la compañía, seguido muy de cerca por el tradicional (distribuidores y licorerías), que este año registra mayor crecimiento. (Foto: Pisco Huamaní)
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Edgar Velito
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La Compañía Peruana de Pisco, propietaria de Pisco Huamaní, marca con más de 130 años de historia, concretó este año uno de sus principales proyectos: abrir su bodega en Ica para el enoturismo. La firma, que produce y comercializa piscos en el mercado local y en el exterior, detalla cómo avanza este nuevo negocio, qué mercados busca sumar y qué pendientes mantiene en producción.

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