Como parte de su apuesta por la categoría premium, Ron Cartavio relanzó este año dos de sus presentaciones: Cartavio Selecto de cinco años y Reserva de ocho años. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La empresa Cartavio Rum Company, con un portafolio que incluye ron, vodka, whisky, tequila y bebidas ready to drink, decidió este año extender su estrategia hacia los segmentos de mayor valor de su oferta, apostando por un consumidor más exigente y dispuesto a pagar por productos de alta gama.

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