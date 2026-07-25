Rafael Cisneros, director comercial de la firma, señaló que el primer semestre del año cerró con un balance positivo y con un crecimiento a doble dígito en 2026 frente al 2025, impulsado por una mejora en la confianza del consumidor y de la industria tras el contexto político.

“Lo que se decidió hacer desde este año es extender nuestra estrategia (…), darle más fuerza a los productos de alta gama, premium y súper premium”, explicó a Gestión. Asimismo, precisó que estos segmentos concentran alrededor del 50% del volumen de sus principales categorías y cerca del 70% en valor.

Rafael Cisneros, director comercial de Cartavio Rum Company.

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Cartavio duplica su presupuesto y apuesta por rones de alta gama

Como parte de esa apuesta, la compañía relanzó este año dos de sus presentaciones: Cartavio Selecto de cinco años y Reserva de ocho años, con cambios en imagen, botella, etiqueta y producto; además apuntan a consumidores de entre 25 y 40 años. “A partir de este año estamos dando el impulso a nuestro portafolio de rones de alta gama. Comenzamos con el Selecto de cinco años y Reserva de ocho, y después tendremos un lanzamiento más”, adelantó Cisneros, sin precisar fechas.

El ejecutivo enfatizó que el relanzamiento no responde solo a un cambio de producto, sino a un reposicionamiento de la marca. Asimismo, añadió que reforzará “activaciones, generación de experiencias con el consumidor en los principales puntos de venta”.

Cisneros también recordó que a fines del año pasado la firma lanzó Cartavio Signature, un ron de más de 21 años de añejamiento que se comercializa a S/ 500 y que va dirigido al segmento súper premium. Para sostener esta estrategia, la empresa duplicó su presupuesto de marketing destinado a la alta gama.

Entre sus marcas propias, Cartavio comercializa Cartavio, Cabo Blanco y Estelar (ron), Old Times (whisky), Russkaya (vodka).

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El ron pierde terreno: los ready to drink ya duplican su volumen en el Perú

Cisneros sostuvo que el ron y los ready to drink son hoy las dos categorías más relevantes de la compañía en volumen, concentrando entre ambas más del 75% de su portafolio. En rones, la firma tiene más del 60% de participación de mercado, mientras que en ready to drink ocupa el tercer lugar con alrededor del 22%.

“El mercado de ron cerró el año pasado en 1.7 millones de cajas —cajas de doce botellas de 750 ml, una medida estándar—; el de los ready to drink llega a 3.5 millones, más del doble”, resaltó.

Sobre esta última categoría, el ejecutivo destacó su acelerado crecimiento, impulsado por una tendencia global hacia bebidas de menor grado alcohólico. “El mercado de ready to drink en Perú en el 2017 era un mercado de 300,000 cajas, hoy es 3.5 millones, más de 10 veces”, afirmó. Además, explicó que los nuevos consumidores “están tratando de llevar una vida saludable, por ende están reduciendo el consumo de alcohol”, sobre todo en Europa y Estados Unidos.

En cuanto al pisco, Cisneros comentó que la compañía retomó esta categoría hace dos años. “Ingresamos nuevamente al tema de pisco. Es una categoría compleja, con muchos competidores. Sí estamos ahí, pero estamos viendo cómo nos va”, reconoció. De hecho, admitió que el ingreso coincidió con un momento complejo del mercado y que “la propuesta de valor que hicimos no fue quizás muy potente”.

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Con nuevo centro en Lurín, Ron Cartavio va por el 10% de exportaciones

En materia de infraestructura, la firma invirtió el año pasado en un centro de distribución de más de una hectárea en el parque industrial Macrópolis, en Lurín, que reemplazó a su antiguo almacén en Ate. “Nos da mayor capacidad de almacenamiento y optimizamos mejor todos los despachos de cara a nuestros clientes”, detalló.

Cisneros precisó que la planta de la compañía, ubicada en el pueblo de Cartavio, al norte de Trujillo, opera actualmente en un solo turno y cuenta con capacidad disponible para crecer. “No estamos al límite de capacidad (…). Incluso, con tres turnos estamos holgados para poder atender la demanda tanto local como de exportaciones”, señaló. La firma mantiene más de 46,000 barricas de roble europeo y americano destinadas al añejamiento de ron.

La empresa mantiene más de 46,000 barricas de roble europeo y americano destinadas al añejamiento de ron.

Respecto a las exportaciones, el ejecutivo señaló que hoy representan cerca del 5% de las ventas de la compañía, con presencia en mercados como Colombia, Ecuador, España, Alemania y Estados Unidos. La meta es que en diez años esa participación se duplique: “Esperamos que las exportaciones crezcan a mayor ritmo que el mercado local para que en 10 años por lo menos sea el 10%”.

De cara a lo que resta del año y los próximos ejercicios, Cisneros afirmó que la compañía apunta a un crecimiento sostenido. “Nosotros siempre apuntamos a crecer doble dígito. Este año estamos apuntando a ello y en los próximos tres, cinco años igual (…). Por lo menos doble dígito en los próximos tres años”, puntualizó.

DATO CLAVE.

Portafolio de marcas. Entre sus marcas propias, Cartavio comercializa Cartavio, Cabo Blanco y Estelar (ron), Old Times (whisky), Russkaya (vodka), además de las líneas de ready to drink Hit —a base de ron—, Wild —a base de vodka— y Maniak, una lata de 500 ml y 12° de alcohol que compite con Four Loko. Como representadas, importa en exclusiva para el Perú José Cuervo, 1800 y Kraken.

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